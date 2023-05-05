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"Шарахнуло так, что увидели за 10 км": появились детали мощной "бавовны", которую ВСУ устроили оккупантам на Донетчине. Фото

Дарья Дурова
War
1 минута
18,8 т.
Взрыв на оккупированной территории Донбасса

Мощная "бавовна", которую 3 мая видели жители оккупированной Донетчины, произошла на российском складе боеприпасов, подтвердили журналисты. Взрыв прогремел в районе села Бирюки (под городом Моспино).

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Об этом 5 мая заявил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram. "Подтверждено попадание в склад БК", – написал он.

Взрыв вражеского склада

Ему стали известны некоторые подробности произошедшего от "причастных лиц". Свои анонимные источники Цаплиенко не раскрыл, однако понятно, что это украинские военные.

"Долгое время на территории местного с/х предприятия любознательные граждане наблюдали за складированием зеленых разнокалиберных ящиков в огромный ангар, размером 90х10 метров. Когда ангар был забит под завязку, мы решили узнать, что в ящиках.

С соответствующим запросом в ангар отправили две очень умные ракеты с известным названием. Шарахнуло так, что ответ услышали и увидели в 10 километрах", – рассказал собеседник журналиста.

Бирюки на Донетчине на карте

Как сообщал OBOZREVATEL:

– За 4 мая Силы обороны ликвидировали 620 военнослужащих ВС РФ. За все время большой войны на украинской земле нашли свою смерть уже 193 210 захватчиков.

– Сколько военной техники потеряла Российская Федерация – читайте в статистике Генштаба ВСУ по ссылке.

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