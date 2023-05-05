"Шарахнуло так, что увидели за 10 км": появились детали мощной "бавовны", которую ВСУ устроили оккупантам на Донетчине. Фото

Мощная "бавовна", которую 3 мая видели жители оккупированной Донетчины, произошла на российском складе боеприпасов, подтвердили журналисты. Взрыв прогремел в районе села Бирюки (под городом Моспино).

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Об этом 5 мая заявил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram. "Подтверждено попадание в склад БК", – написал он.

Ему стали известны некоторые подробности произошедшего от "причастных лиц". Свои анонимные источники Цаплиенко не раскрыл, однако понятно, что это украинские военные.

"Долгое время на территории местного с/х предприятия любознательные граждане наблюдали за складированием зеленых разнокалиберных ящиков в огромный ангар, размером 90х10 метров. Когда ангар был забит под завязку, мы решили узнать, что в ящиках.

С соответствующим запросом в ангар отправили две очень умные ракеты с известным названием. Шарахнуло так, что ответ услышали и увидели в 10 километрах", – рассказал собеседник журналиста.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– За 4 мая Силы обороны ликвидировали 620 военнослужащих ВС РФ. За все время большой войны на украинской земле нашли свою смерть уже 193 210 захватчиков.

– Сколько военной техники потеряла Российская Федерация – читайте в статистике Генштаба ВСУ по ссылке.

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