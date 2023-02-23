Лучшие корабли, самолеты, танки и рекордное количество военных: каковы потери России за год войны с Украиной

Год назад россияне гордо называли свою армию – "Вторая армия мира". Собственно, она такой и была по данным ежегодного рейтинга Global Firepower, тогда как Вооруженные силы Украины занимали в этом же рейтинге скромную 22 позицию. Однако одно дело рейтинги, а совсем другое – реальное положение дел.

Видео дня

Начиная с 24 февраля 2022 года, Россия потеряла 93% запланированных к участию в войне военных, 90% всех танков, 80% всех ракет и 70% всей артиллерии. Потери РФ за первый год войны беспрецедентны, с какой стороны на них не взгляни. Для понимания масштабов передряги, в которую втянула себя эта страна-агрессор, OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с самыми резонансными из них.

Потери живой силы

Для вторжения в Украину Россия, по данным американской разведки, подготовила и стянула в приграничные районы около 150 000 своих военных. Согласно информации о потерях российской армии от Генштаба ВСУ, за год войны Россия только убитыми потеряла почти столько же – 145 850 военных. При этом российские потери ранеными оцениваются как минимум в три, а то и в пять раз больше.

При этом уже за первый месяц полномасштабной войны с Украиной Россия потеряла больше солдат, чем за 2,5 года в Чечне и за 10 лет войны СССР в Афганистане.

Как известно, в ходе двух российско-чеченских войн, продолжавшихся около 2,5 лет, Россия потеряла около 13 тысяч военнослужащих. За десять лет войны в Афганистане потери советской армии составили 15 100 солдат. В Украине же только за первый месяц войны, по данным Генштаба ВСУ, потери государства-агрессора превысили 16 100 россиян.

Когда заготовленный для "специальной военной операции" контингент начал заканчиваться, россияне пытались пополнить его ряды за счет воинских частей в "экзотических" отдаленных регионах России – не помогло. Затем вывели из Таджикистана, Армении, Нагорного Карабаха, Сирии и оккупированных регионов Грузии часть так называемых "миротворцев" – тоже не помогло. Затем мобилизовали почти все мужское население в так называемых "ЛНР" и "ДНР" – с тем же успехом. Затем подключили ЧВК "Вагнер", позволив вербовать новобранцев в тюрьмах и колониях, и объявили по всей России "частичную мобилизацию" – судя по статистике ежедневных российских потерь, тоже не очень помогает.

Обращает на себя внимание и то, что среди 145 850 безвозвратно потерянных россиян, 12 имели воинское звание – генерал (для сравнения: США на протяжении всех своих войн в Афганистане и Ираке, продолжавшихся более 20 лет, потеряли 7 281 военного и только одного генерала).

Читайте также: Герасимов, Колесников, Кутузов и другие: ВСУ ликвидировали уже 12 российских генералов

Потери военной техники

По данным The Military Balance, к началу полномасштабного вторжения в Украину Россия имела около 20 000 единиц тяжелой бронетехники (танки, БМП, БТР) и 3700 артиллерийских систем. Соотношение количества солдат к единицам бронетехники в российской армии было 18/1, то есть на 18 солдат приходился, по крайней мере, один танк, БМП или БТР (для сравнения – в украинской армии это соотношение было примерно 100/1).

Вообще, по состоянию на 24 февраля 2022 года Россия была одной из наиболее укомплектованных тяжелой техникой армий мира. Только одна танковая армия Вооруженных сил РФ имела на вооружении больше танков (около 600), чем все Вооруженные силы Франции, Германии и Великобритании вместе взятые. Всего же перед началом войны у России было около 3 тысяч танков всех моделей, плюс еще около тысячи на консервации (в то же время все Вооруженные силы Украины имели 850 танков).

Однако, после года войны в Украине, эта самая большая танковая армия мира перестала существовать и стала крупнейшим "поставщиком" техники для ВСУ – только по подтвержденным данным Украина за год войны потеряла 459 своих танков, тогда как захватила трофеями более 500 российских. Таким образом, украинские танковые войска полностью компенсировали собственные потери за счет трофеев.

По данным самого скептического подсчета от проекта Oryx, за 12 месяцев полномасштабной войны Россия потеряла до половины своего танкового парка. По информации этой мониторинговой группы, РФ потеряла в войне против Украины 1764 танка: 1036 были уничтожены, 548 – захвачены украинскими военными, 85 – повреждены, 95 – покинуты российскими военными.

Следует отметить, что эта статистика включает только ту технику, уничтожение которой подтверждено фото- или видеодоказательствами. Реальное же количество намного больше, ведь не всегда бывает возможность зафиксировать уничтоженную технику во время или после боя. В частности, по данным украинского Генштаба, Россия уже потеряла 3 350 танков, и нет никаких оснований этим данным не верить.

При этом диапазон потерь широк – от среднего советского танка Т-62 производства 1960-х годов до самых современных серийных моделей основных боевых танков Т-90 (о вечно перспективном Т-14 "Армата" пока не будем, так как нет никаких доказательств ни их серийного производства, ни участия в войне – есть только пропагандистские видеоролики с не более чем двумя танками в кадре).

На танках Т-90 стоит остановиться отдельно, как на величайшей гордости российской армии на суше. По данным Oryx, подтверждены потери Россией 52 танков Т-90 различных модификаций (уничтоженных или захваченных украинскими военными), а именно: 34 танков Т-90А, 6 танков Т-90С и 12 танков Т-90М. А украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко утверждает, что по незадокументированным данным Россия потеряла 70 танков Т-90 различных модификаций из 350, которые имела до начала войны.

Интересно, что на сегодняшний день на вооружении ВСУ находятся 16 трофейных российских танков Т-90, по меньшей мере два из которых в самой современной версии Т-90М "Прорыв" и один – в экспортной версии Т-90С. Таким образом, по состоянию на конец первого года войны Украина вынужденно стала одним из операторов современных российских танков Т-90, имея их на вооружении больше, чем Армении и Туркменистана вместе взятые, которые их экспортируют.

Отдельно следует остановиться на танках Т-90С. Сначала они предназначались для экспорта в Алжир, Туркменистан и Вьетнам, но после серьезных потерь в бронетехнике, осенью 2022 года были переданы российской армии. Поступление на вооружение экспортных танков может означать, что потери российской армии в бронетехнике настолько велики, что покрыть их без срыва экспортных контрактов уже невозможно.

Но не танками едиными, хоть они и самые важные. Кроме них, за год войны Россия потеряла около 6 593 боевых бронированных машин (БТР, БМП и т. п.), 2 352 артиллерийских установок, 471 систему залпового огня, 244 средства противовоздушной обороны, а также 5 215 единицы другой автомобильной техники и 228 специальной техники. И эти цифры увеличиваются каждый день.

Потери авиации

По данным The Military Balance, к началу полномасштабного вторжения в Украину Россия имела более 2 800 единиц боевой авиации. В первую очередь это самолеты (истребители, бомбардировщики, штурмовики, стратегические бомбардировщики) и вертолеты.

По данным Генштаба ВСУ, за год войны украинские военные отминусовали от этого списка 586 самых боеспособных единиц – 299 самолетов и 287 вертолетов. Это более чем вдвое превышает потери советской армии за все время войны в Афганистане, где за 10 лет было потеряно 118 советских самолетов.

У самолетов среди потерь фигурируют, прежде всего, дозвуковые фронтовые штурмовики Су-25, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-30, фронтовые сверхзвуковые бомбардировщики Су-24, современные многоцелевые истребители Су-35, сверхзвуковые истребители-перехватчики дальнего действия МиГ-31 и даже один военно-транспортный самолет Ил-76, который в армии РФ используется для высадки воздушного десанта.

Здесь стоит отметить потери многоцелевых истребителей Су-35, взятые на вооружение ВКС РФ только в 2008 году и до этой войны считавшиеся несбиваемыми. Интересно, что среди подтвержденных потерь Су-35 зафиксированы потери в воздушных боях против украинских МиГ-29, считающихся самолетами низшего класса. Это еще раз доказывает распространенную среди боевых пилотов истину, что главное не самолет, а тот, кто им управляет.

Среди сбитых вертолетов можно выделить десятки боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор", которые сами россияне называют летающими танками. Это современные (насколько это возможно в России) боевые вертолеты, которые эксплуатируются только с 2008 года и до войны в Украине также считались неуязвимыми, однако уже в первый день войны несколько штук были сбиты из подствольных гранатометов стрелкового оружия. Также среди потерь значатся штурмовые вертолеты Ми-24 и Ми-35, многоцелевые вертолеты Ми-8 и ударные вертолеты М-28.

Кроме самолетов и вертолетов ВСУ сбили или приземлили 2011 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, наиболее распространенными из которых являются разведывательные "Орлан-10".

Отдельно следует выделить потери стратегических бомбардировщиков, которыми россияне совершают ракетные обстрелы украинских населенных пунктов с безопасного расстояния. В результате "бавовны" неизвестного происхождения на российских военных аэродромах было повреждено по меньшей мере 7 бомбардировщиков Ту-95 и один Ту-22.

Конечно, в России еще остается достаточно боевой авиации для продолжения войны, однако, как и в случае с танками, наиболее боеспособные из них уже были задействованы в войне и понесли потери. В то же время пока еще уцелевшие самолеты догоняет проблема износа двигателей, решать которую современная Россия, по данным аналитиков, в промышленных масштабах не способна.

Потери на флоте

В начале полномасштабной войны в Кремле не скрывали, что Черноморский флот РФ является ключевым элементом в завоевании Украины. Однако достаточно быстро грамотными действиями украинских военных его роль была сведена к минимуму.

По состоянию на 24 февраля 2022 года Черноморский флот РФ насчитывал 6 дизельно-электрических подлодок, 6 больших надводных кораблей (в частности, ракетный крейсер), 36 других кораблей (среди которых десантные), а также вспомогательные суда. Это с учетом тех, которые под предлогом учений были передислоцированы в Черное море в январе 2022 года из состава Северного, Балтийского и Тихоокеанского флотов.

На сегодняшний день Вооруженные силы Украины потопили или серьезно повредили 18 российских кораблей, среди которых флагман Черноморского флота – ракетный крейсер "Москва". Кроме "Москвы" пошли ко дну: большой десантный корабль "Саратов", десантный катер "Серна" и спасительное буксирное судно "Спасатель Василий Бех".

Также были серьезно повреждены или выведены из строя два больших десантных корабля "Цезарь Куников" (вернулся в строй) и "Новочеркасск", судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров", фрегаты "Адмирал Макаров" (новый флагман ЧФ РФ) и "Адмирал Григорьевич", тральник "Иван Голубец" и около десятка патрульных катеров "Раптор".

Наибольшие потери россияне понесли в акватории острова Змеиный в результате работы украинских береговых противокорабельных установок и ударных беспилотников, после чего в июне 2022 года совершили "жест доброй воли" и отвели свои плавсредства на безопасное для себя расстояние.

Читайте также: От грез о захвате Украины до требований гарантий безопасности. Как Черноморский флот РФ потерял свою мощь

Потери ракет

По данным Министр обороны Украины Алексея Резникова, по состоянию на 24 февраля 2022 года у России было накоплено 2257 стратегических высокоточных ракет. Плюс известно, что во время войны было изготовлено еще 596 таких ракет. Из них уже было использовано 2421 ракету. Таким образом, нетрудно посчитать, что второй год войны Россия начинает с запасом лишь в 432 ракеты и с возможностью изготовления не более 40 ракет в месяц.

Среди них к началу войны было 800 баллистических ракет "Искандер" сухопутного базирования, плюс было доизготовлено 36 ракет уже во время войны (суммарно 836). 744 таких ракеты были использованы и 92 ракеты остались (11% от того, что было). Что касается крылатых "Искандеров", то их к началу войны было 100, плюс 20 доизготовили (всего 120) и 68 использовали. В настоящее время осталось 52 ракеты, или 44%.

Крылатых ракет морского базирования "Калибр" на начало войны было 500 штук, плюс еще 190 доизготовили во время войны, что суммарно составляет 690 ракет. 650 ракет Россия уже использовала, так что осталось 40 ракет, что составляет лишь 6% от общего количества.

Количество ракет воздушного базирования Х-101 и Х-555 сократилось с начала войны на 722 единиц (было 444 плюс 330 изготовили во время войны, итого 774) и сейчас составляет 52 ракеты (7% от того, что было). Также примерно вдвое уменьшилось количество уже не производимых ракет Х-22/Х-32 – с 370 до 145 ракет (39%).

В то же время стало больше сверхзвуковых ракет воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал". Было 43, во время войны изготовили еще 20 (вместе 63), тогда как истратили только 12. Таким образом, после года войны в России остается 51 ракета "Кинжал", что составляет 81% от предыдущего количества.

В то же время в армии РФ остается достаточно большое количество тактических ракет. В частности, суммарно ракет 3М-55 "Оникс", С-300, Х-29/31/35/58/59 еще остается 7310 единиц или 78%. Всего за первый год войны их было использовано 2110 штук и изготовлено 450 штук.

Читайте также: Модифицированные С-300 и С-400. Что известно о баллистических ракетах, которыми Россия терроризирует украинские города

Кроме того, за первый год войны Россия потеряла 718 иранских дронов-камикадзе Shahed разных моделей. Осталось 32 штуки (8%), однако российская армия может получить новую партию из Ирана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!