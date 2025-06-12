Потери врага будут расти: украинцев призвали присоединиться к сбору для аэроразведчиков

Украинцев призывают присоединиться к важному сбору для аэроразведки. Речь идет о покупке дрона для бойцов 110-й отдельной бригады территориальной обороны (ББС), которые ежедневно работают на передовой.

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Об этом сообщил военный обозреватель Роман Бочкала. По его словам, силам обороны уже удалось "собрать миллион фрагов" - то есть точных поражений врага.

Однако речь идет не только о символике - но и о реальных потерях противника благодаря усилиям аэроразведчиков, которые координируют удары, ведут наблюдение и спасают жизни побратимов.

"Силы обороны собрали миллион фрагов. Мы собрали половину мавика... Гойда донатить, чтобы фрагов было еще больше!" - говорится в сообщении.

Речь идет о сборе на дрон DJI Mavic для подразделения аэроразведки 110 ББС. Такие "птички" играют критическую роль в современной войне - от корректировки артиллерии до выявления врага еще до того, как он откроет огонь.

Как присоединиться к сбору:

Банка Monobank: send.monobank.ua/jar/6vUZedqN1d

Приват24: 5168 7456 4398 1282 (Яременко В.Ю.)

PayPal: [email protected]

Стоит отметить, что каждая гривна - это вклад в сохранение жизней украинских защитников и уничтожение вражеских сил. Своими донатами мы не просто помогаем армии - мы приближаем победу.

Как сообщал OBOZ.UA, третьеклассница из Черкасской области Валерия Солонар, отец которой погиб на войне, отдала свои сбережения на помощь ВСУ. Девочка делает брелоки из воздушного пластилина, которые отдает за донаты, плетет маскировочные сетки и регулярно передает через волонтеров продукты и другую помощь воинам.

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