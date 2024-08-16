"Потеря каждого – очень болезненная": в Defence Express посчитали, сколько Ту-22М3 осталось у России

Для авиации страны-агрессора России потеря каждого дальнего бомбардировщика Ту-22М3 – очень болезненная. В РФ такие самолеты (в любой версии) больше не производятся, а последний Ту-22М3 был выпущен в 1993 году.

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В Defence Express обратили внимание на то, что в 2022-м, в начале полномасштабной войны, российские оккупанты использовали эти машины довольно активно. Сейчас все свелось только к отдельным эпизодам.

15 августа в Иркутской области РФ разбился очередной Ту-22М3. Экипаж катапультировался; один из четырех пилотов погиб, трех других пилотов нашли живыми.

Другие подтвержденные потери/повреждения этих самолетов:

– два повреждены дальнобойными дронами на авиабазе "Оленья" 25 июля 2024 года;

– один сбит с С-200 19 апреля 2024 года;

– один уничтожен, два повреждены на авиабазе "Сольцы" (Новгородской области) в результате атаки дронов 19 августа 2023 года;

– три (согласно информации российских прокуроров) повреждены на авиабазе "Дягилево" (Рязанской области) из-за дроновой атаки 5 декабря 2022 года.

Степень повреждения бомбардировщиков неизвестна. Возможно, некоторые из них отремонтировать не выйдет, и они перейдут в категорию необратимых потерь.

"Но главная проблема для россиян в том, что для Ту-22М3 больше не производятся двигатели НК-25. Их производили до 1996 года. То есть, все возможности восстановить дополнительные самолеты упираются, в первую очередь, в эту проблему", – указали эксперты Defence Express.

Количество Ту-22М3 у ВКС РФ

Military Balance на середину 2023 года оценивал количество российских Ту-22М3 в 57 машин "на бумаге".

Их используют 200-й, 52-й тяжелые и 40-й смешанный авиаполки с базовыми аэродромами "Белая", "Шайковка" и "Оленья".

Кроме того, крайне важно, что в РФ на модернизацию до уровня Ту-22М3М хотели направить лишь до 30 самолетов. И именно эту цифру можно считать опорной, указали в Defence Express.

Точных данных о том, сколько Ту-22М3 находятся в боевом и летном состоянии, нет.

Как сообщал OBOZ.UA,в начале августа президент Владимир Зеленский официально подтвердил получение Украиной западных истребителей F-16. Они уже выполняют боевые задачи.

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