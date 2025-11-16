Потеря Покровска не стала переломным моментом войны – The Times

В Донецкой области идут жестокие бои за Покровск: оккупанты уже есть в самом городе, российские силы также находятся с трех сторон от райцентра. Эта битва, которая длится уже около 18 месяцев, может казаться переломным моментом войны, однако это не так.

Потеря Покровска, безусловно, будет поражением для украинских сил, однако поражением в одной битве, а не в войне, которая сейчас проходит этап изменения оперативных и политических условий. Об этом пишет Марк Галеотти в статье для The Times.

Что происходит в Покровске и вокруг города

Украинское военное командование декларирует продолжение масштабной битвы за Покровск, которая длится уже полтора года.

Так, на этой неделе главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что "о контроле россиян над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речь не идет".

Однако со среды, когда прозвучало это заявление, отметил Галеотти, появилось больше подтверждений активности российских войск. И у западных союзников новые "вводные" вызывают все больше пессимизма относительно судьбы Покровска.

"Думаю, на этом этапе мы можем признать победу Москвы", – заявил неназванный британский офицер, консультирующий украинскую сторону.

Галеотти отметил хаотичный и фрагментарный характер российско-украинской войны. О четкой линии фронта речь часто не идет, а в бою сходятся не упорядоченные роты или бригады, а небольшие штурмовые группы.

"Отдельные украинские подразделения оказывают последнее сопротивление или пытаются выбраться из-под удара", – отметил автор статьи.

Галеотти считает, что определенная точка невозврата уже пройдена. И несмотря на то, что 1-й корпус Нацгвардии "Азов" добился определенного успеха севернее Покровска, возможность украинского контрудара непосредственно по городу выглядит минимальной.

"Пока оборона Покровска и соседнего Мирнограда разрушается, бои на северо-востоке Украины будут продолжаться. Укрепленные города на подконтрольной Украине части Донецкой области до сих пор стоят. Западные наблюдатели считают, что их падение займет больше времени, чем Покровск", – отмечает автор.

При этом, подчеркивает он, новое "наступление" РФ может произойти не на поле боя, а в США.

Россия идет в "наступление" на Вашингтон?

Свою метафору Галеотти объяснил просто: бросить 150 тыс. оккупантов на захват Покровска и продвигаться там, теряя десятки тысяч солдат, российский диктатор Владимир Путин решил потому, что ведет войну не только против Украины. Он вступил в "борьбу воли" с президентом США Дональдом Трампом.

Аналитик частично согласился с утверждением президента Украины Владимира Зеленского о том, что "Россия боится решительных действий США и стремится использовать Покровск, чтобы продемонстрировать успех на поле боя". Однако ключевое намерение Москвы он видит в другом: Кремль надеется даже не на то, что сможет избежать усиления давления со стороны США, сколько на то, что сможет вернуть расположение Трампа.

Решение Штатов ввести новые санкции против РФ, считает Галеотти, прежде всего обусловлены стремлением Вашингтона склонить Москву к уступке, которую Трамп смог бы представить как доказательство возможности мира и своей способности заключать "большие сделки".

Путин же пытается показать свою неуступчивость — сначала демонстрацией новых ядерных систем, а теперь и очередной "победой" – оккупацией Покровска .

"Месседж адресован американскому президенту, который стремится поддерживать сторону победителя: мол, победитель — не Киев, а Москва", – отмечает автор.

Он считает, что Киев вряд ли согласится на ту модель мирного соглашения, которую, судя по всему, лоббирует Трамп. Однако Путин, похоже, надеется, что, получив поддержку США, он получит укрепленные города Донетчины без боя.

Какие факторы ослабили позиции украинских сил в Покровске

Галеотти к таким факторам отнес густой туман, который накрыл Донецкую область и мешал украинским операторам проводить с помощью БпЛА разведку и наносить удары по врагу. Под прикрытием тумана россияне провели свой последний штурм. И даже частичный вывод из "игры" украинских дронов сыграл им на руку, дав возможность воспользоваться другим преимуществом – большим количеством личного состава и способностью быстро вводить в бой свежие силы.

Поэтому зима, считает аналитик, ранее дававшая обороняющейся стороне возможность перегруппироваться и накопить силы, в российско-украинской войне может оказаться далеко не периодом относительного затишья.

В то же время, если говорить о личном составе, битва за Покровск обнажила еще одну очень серьезную проблему для Украины: нехватку людей. Россия, по крайней мере на взгляд со стороны, до сих пор умудряется ежемесячно набирать десятки тысяч новобранцев, чтобы компенсировать потери.

"Как это случалось раньше, решимость, которая долго была преимуществом Украины, оборачивается слабостью. Нежелание оставить обреченные позиции означает, что Украина не только пропускает возможности вывести войска из окружения, но и вынуждена снимать подразделения с других участков, отвлекая резервы. Президент Зеленский отверг утверждение, что его солдат "бросают умирать ради руин" в Покровске, но украинские военные в соцсетях сетуют: "Наши генералы снова отказываются признать, когда время отходить, и оставляют нас сражаться за обреченную позицию, когда мы могли бы принести пользу в другом месте", – пишет Галеотти.

Влияние битвы за Покровск на другие направления фронта

Пока Украина вынуждена перебрасывать дополнительные силы на север Донецкой области, россияне активизировались на юге. Так, российская 90 танковая дивизия наступает через открытую местность в направлении Гуляйполя, на границе Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Оккупанты уже в восьми километрах от города.

Как и Покровск, Гуляйполе является важным логистическим узлом Украины. Его защита зависит от того, сможет ли Киев срочно перебросить резервы — но это угрожает успехам, которых достиг корпус "Азов" на севере Донецкой области.

"Поэтому Покровск, как и любой город, имеет значение. И россияне, учитывая равнодушие Путина к масштабу собственных потерь, вряд ли недовольны результатом. Для плохо оснащенных российских солдат, которые на прошлой неделе входили в город на угнанных мотоциклах и переделанных гражданских автомобилях, это еще один шаг на долгом и кровавом пути. Но более широкий контекст битвы таков: во время, когда непогода может сыграть россиянам на руку, а танковые части, например девяноста дивизия, снова способны действовать, Украина критически нуждается в людях — и до сих пор не выиграла борьбу за внимание Трампа", – пишет автор.

Битва за Покровск, которая длится с лета 2024-го, стала самой кровопролитной за последний год войны. Россияне планировали захватить город еще год назад. Однако бои продолжаются и сейчас.

