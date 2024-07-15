Потерял сына, но продолжил служить: в Кривом Роге простились с воином, погибшим на Харьковщине. Фото

В Кривом Роге простились с воином Николаем Приставкой, отдавшим свою жизнь за нашу независимость. Герой с 2022 года защищал Украину как доброволец, веря в победу.

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Дома его ждали родители, брат, жена и сын. Об этом сообщает издание "ПЕРВЫЙ ГОРОДСКИЙ".

Более 15 лет Николай работал на АрселорМиттал Кривой Рог, где металлургия стала его семейным делом. Он трудился в конверторном цехе и разливочном отделении вместе со своим братом.

На работе он познакомился с Павлом Ручкой, ставшим его близким другом и бригадиром. Павел вспоминает Николая как очень порядочного человека.

Николай познакомился с Ольгой, своей будущей женой, в молодости, и с тех пор они были неразлучны. Семья воспитывала двух сыновей.

Когда началась полномасштабная война, Николай ушел на фронт, а в мае 2022 их сын умер. Несмотря на семейную трагедию, Николай продолжил службу как главный сержант 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия". По словам собратья на псевдо "Хан", Николай всегда был первым в выполнении задач.

Николай погиб на Харьковском направлении во время выполнения задания, когда в машину попал "Ланцет".

"Он был очень искренним человеком, прямолинейным. Это всегда уважали все. Все говорил, как есть. Мой муж был самый красивый человек во всей вселенной, он – моя любовь, моя жизнь. Он мой смысл жизни. Я не понимаю, как мне теперь жить без него", – рассказала Ольга Приставка.

Напомним, на Роботинском направлении фронта в Запорожской области погиб молодой воин Руслан Бойко из Львовской области. Он служил в Национальной гвардии Украины, был гранатометчиком третьего отделения первого взвода батальона оперативного назначения. Жизнь защитника оборвалась за месяц до его 21-летия.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 10 июля Лохвицкая община Полтавской области простилась с военнослужащим, младшим лейтенантом Александром Сергеевичем Лысенко. Защитник погиб 5 июля возле Волчанска Харьковской области во время выполнения боевого задания.

– Также под Торецком Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киева Станислав Красный. Жизнь защитника Украины оборвалась 5 июля.

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