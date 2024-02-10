'Потерял три литра крови, но выжил': военный рассказал, как сражался за жизнь на поле боя. Видео

Воин Вооруженных сил Украины Михаил, который воевал на Донецком направлении на фронте, рассказал, как сам себя спасал на поле боя. Боец подорвался на мине и потерял ногу, а после этого попал под минометный обстрел.

Военный смог выжить только благодаря тому, что смог сам себе наложить турникет. Он попал в больницу в крайне тяжелом состоянии и потерял три литра крови, но врачам удалось его спасти. Его историю рассказали в эфире канала "Мы Украина".

Это произошло 2 февраля на одном из самый горячий направлений на фронте в Украине – Под Клещиевкой на Донбассе. Там Михаил подорвался на мине.

"Покричал-покричал и понял, что смысла в этом нет. Спокойно сам себе наложил турникет, начал отползать. Сразу подумал, что меня жена дома ждет, нужно бороться за жизнь", – рассказал военнослужащий.

В этот момент российские войска начали накрывать позиции ВСУ из минометов. Михаила под обстрелами подхватили побратимы и затащили в окоп.

"Сам себя еще перебинтовал. Часа три-четыре мы ждали. Как только начал вылазить из окопа, начал терять сознание", – сказал боец.

Побратимы передали Михаила медикам. В это время он был без сознания, а глаза открыл уже в реанимации Днепра.

Михаил родом из населенного пункта Селидово в Донецкой области. В армию пшел добровольцем еще в 2017 году.

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