Зеленский присвоил звание Героя Украины подполковнику Агееву: его подразделение сбило первую ракету 'Кинжал'

Глава украинского государства Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины подполковнику Вячеславу Агееву. Его подразделение впервые уничтожило гиперзвуковую баллистическую ракету российских оккупантов "Кинжал".

В традиционном обращении к народу Украины вечером в пятницу, 9 февраля, президент рассказал, что первое сбитие такого типа ракеты в Украине произошло в мае 2023 года. На сайте главы государства также появился указ №56/2024 о присвоении Агееву звания Героя Украины.

Награждение состоялось 9 февраля в Мариинском дворце в Киеве. В документе сказано, что его наградили за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу. Также военному вручили орден "Золотая звезда".

"Именно его (Агеева. – Ред.) подразделение в мае 23-го года впервые уничтожило российскую баллистическую цель – ракету, которой в Москве всегда хвастались, будто никто не сможет ее сбить. Украинцы смогли", – сказал Зеленский.

"Во время массированных вражеских ударов зенитный ракетный дивизион под руководством Вячеслава Агеева уничтожил большое количество воздушных целей противника, среди которых баллистические и крылатые ракеты, а также БпЛА", – сообщили в Офисе президента.

Вячеслав Агеев – командир зенитного ракетного дивизиона в составе Вооруженных сил Украины, подполковник. 26 февраля 2023 года он получил от президента "Орден Богдана Хмельницкого" III степени за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

А 14 июня 2023 года – получил "Орден Богдана Хмельницкого" II степени за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному звание Героя Украины. Также Героем Украины стал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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