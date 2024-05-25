Повестки через 'Резерв+' и по почте: военный юрист объяснил, насколько это законно. Видео

Повестки военнообязанным будут, в частности, отправляться в единый электронный кабинет Резерв+, а также по почте. Но в таком случае будут возникать коллизии из-за неконкретности самого закона о мобилизации и несоответствии постановления Кабинета Министров этому закону.

На сколько отправка повесток через интернет или по почте законна, пояснил юрист по военному праву, младший лейтенант запаса Владимир Романчук в новом выпуске программы OBOZ.Talk. Он отметил некоторые нюансы нового закона о мобилизации.

Романчук отметил, что согласно принятому закону о мобилизации, вызовы в ТЦК могут вручаться лично военнообязанному, а могут отправляться в единый электронный кабинет. Однако во втором случае есть нюанс.

"Важно отметить, что нигде не указано в действующем законодательстве, что этим электронным кабинетом является именно Резерв+. Хотя, очевидно, что это он. В дальнейшем могут возникать проблемы, если мы не конкретизируем, что именно это приложение, это приложение предусмотрено законодательством", – объяснил юрист.

Что касается посылки по почте, то здесь существует другая проблема, отметил Владимир Романчук.

Дело в том, что Верховная Рада проголосовала за закон, который обязателен к исполнению. Но теперь Кабинет Министров или Минобороны почти каждый день принимают постановления.

И согласно постановлению №560, от 16 мая указано, что вызовы в ТЦК, кроме электронного кабинета и вручение "в живую", также могут направляться и по средствам почтовой связи. Но законом не предусмотрена возможность отправки повестки по почте.

Поэтому военнообязанный, не явившийся в ТЦК по поступившей по почте повестке и получивший за это штраф, сможет его обжаловать в суде, пояснил юрист.

"Закон имеет все-таки большую юридическую силу, чем постановление. Такая коллизия будет приводить к тому, что если гражданин, на которого наложили штраф в результате неявки по вызову, который направлялся средствами почтовой связи, обратится в, например, административный суд, я не исключаю, что судьи будут становиться на сторону гражданина, поскольку действующим законодательством не предусмотрена возможность отправки повестки путем почтовой связи. В то время как Кабмин решил, что такой способ допустим", – объяснил Владимир Романчук.

Напомним, юрист по военному праву Владимир Романчук также объяснил, как часто нужно проходить ВЛК.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нацполиции объяснили, в каких случаях правоохранители могут задерживать военнообязанных и доставлять в ТЦК. Закон четко регламентирует, как полицейские могут действовать в том случае, если во время проверки у военнообязанных отсутствуют те или иные документы.