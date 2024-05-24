В каких случаях полицейские могут задерживать военнообязанных и доставлять в ТЦК: Выговский дал разъяснение

С 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему полицейские имеют право проверять военно-учетные документы у военнообязанных на улице и в общественных местах, а также задерживать их и доставлять в ТЦК.

При этом закон четко регламентирует, как полицейские могут действовать в случае, если при проверке у военнообязанных отсутствуют те или иные документы. Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский агентству "Интерфакс-Украина".

Так, в случае если гражданин при проверке предъявляет документ, удостоверяющий его личность, однако не имеющий при себе военно-учетного документа, сотрудник полиции должен задокументировать этот факт. Далее он посылает материалы в ТЦК и СП для предоставления правовой оценки действиям лица.

Такой алгоритм действий применяется в случае, если в полицию не поступало обращение ТЦК о доставлении именно этого лица в военкомат.

В случае же, если у проверяемого лица с собой нет ни военно-учетных документов, ни документов, удостоверяющих личность, полицейский имеет право на административное задержание гражданина до установления его личности.

При этом продолжаться такое задержание может не дольше трех часов.

Напомним, ранее в Верховной Раде объяснили, могут ли военнообязанных украинцев принудительно вернуть из-за границы.

Также OBOZ.UA публиковал детальное разъяснение от Минобороны относительно того, кто должен установить приложение "Резерв+" и нужно ли потом идти в ТЦК.