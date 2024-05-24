Как часто нужно проходить ВВК: разъяснение юриста по военному праву. Видео

После принятия нового закона о мобилизации в Украине все украинцы соответствующего возраста должны обновить свои данные в Территориальных центрах комплектования. Среди прочего, в ТЦК люди должны обновить данные о своей физической пригодности к службе – то есть пройти военно-врачебную комиссию. И теперь это нужно делать регулярно.

В условиях мирного времени вывод военно-врачебной комиссии остается действительным в течение пяти лет, пояснил в подкасте OBOZ.Talk юрист по военному праву, младший лейтенант запаса Владимир Романчук. Таким образом, во время мира в стране обновлять свои данные по здоровью нужно один раз в пять лет.

"Во время военного положения обновлять данные о пригодности к военной службе, если человек не находится в Вооруженных Силах и не является действующим военнослужащим, нужно раз в год", - подчеркнул юрист.

Романчук уточнил, что военно-врачебная комиссия определяет не просто пригодность к службе в ВСУ, а пригодность к работе по конкретной специальности.

"К примеру, человек может быть признан непригодным к службе пулеметчиком, поскольку это интенсивные физические нагрузки и чрезвычайно сложная работа. Но при этом он может быть поваром или, например, водителем", - отметил эксперт.

Именно поэтому при прохождении ВВК гражданин имеет право подать все важные, по его мнению, документы медицинского характера, характеризующие его состояние здоровья и влияющие на уровень годности. Эти документы должны быть учтены военно-врачебной комиссией.

"Например, если вы приходите со справкой, что у вас есть реактивный панкреатит, а вам говорят, что "долечишь в больнице и справку спрячь" – это нарушение правил прохождения военно-врачебной комиссии. И это основание для обжалования решения ВЛК", – отметил Романчук.

Эксперт добавил, что обжаловать решение ВВК может только ВВК более высокого уровня, и что "механизм обжалования сложен, но в принципе достаточно действенен".

Как сообщал OBOZ.UA, на прохождение военно-врачебной комиссии Минздрав определил срок в четыре рабочих дня. В военкоматах считают, что эти сроки вполне приемлемы.

Министерство обороны запустило мобильное приложение "Резерв+". В нем военнообязанные в возрасте 18-60 лет могут онлайн обновить свои данные, после чего получат в приложении информацию из реестра "Оберег" о себе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!