Сколько времени занимает прохождение ВЛК: в ТЦК дали ответ

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время действия которых военнообязанные лица должны проходить военно-врачебную комиссию не реже одного раза в год. На прохождение военно-врачебной комиссии Минздрав определил срок в четыре рабочих дня.

В военкомате считают, что эти сроки вполне приемлемы. Об этом заявил заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин в комментарии hromadske.ua.

В результате прохождения ВЛК лицо может получить отсрочку от мобилизации, быть признанным пригодным или непригодным для прохождения военной службы. Этот статус повлияет на возможность дальнейшей мобилизации. После прохождения ВЛК военнообязанный не обязательно получает мгновенную "боевую" повестку.

"Для прохождения врачебной комиссии Минздрав определяет четыре рабочих дня. Если нет большого наплыва людей, а состояние здоровья военнообязанного не требует специального обследования и диагностики, это вполне реальные сроки", – рассказал Литвин.

Согласно его высказываниям, задержки в прохождении ВЛК часто возникают из-за того, что многих военнообязанных направляют на дополнительное медицинское обследование.

"Причем направление на него должен дать семейный врач - и здесь уже от ВЛК и ТЦК ничего не зависит. У нас есть один рекордсмен: в марте этого года ВЛК выяснила, что ему нужно пройти МРТ. Так он записался на диагностику на декабрь Мол, очередь на бесплатное обследование длинная, и если ТЦК хочет, чтобы он прошел комиссию быстрее, то пусть оплатит ему это обследование. А у нас такие услуги сметой не предусмотрены", – добавил представитель ТЦК.

Ранее сообщалось, что в мобильном приложении "Резерв+" от Минобороны Украины уже авторизовалось более 1 млн украинцев. По данным на вечер 22 мая, через приложение обновили свои данные 805 тысяч пользователей.

Как писал OBOZ.UA, 18 мая Министерство обороны запустило мобильное приложение "Резерв+". В нем военнообязанные в возрасте 18-60 лет могут онлайн обновить свои данные, после чего получат в приложении информацию из реестра "Оберег" о себе.

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