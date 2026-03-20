Повоювал недолго: в Украине ликвидировали российского штурмовика-педофила. Фото

Украинские защитники ликвидировали на фронте российского штурмовика, который является фигурантом дела о педофилии в РФ. Чтобы не сидеть за решеткой преступник решил подписать контракт с минобороны и поехал убивать украинцев.

Однако долго повоевать ему не суждено было. Подробности рассказали в Telegram-канале Главного управления разведки Украины.

РФ отправляет осужденных на войну вместо наказания

Штурмовика-педофила, по имени Власов Андрей Николаевич, 28.10.1992 г.р. Силам обороны Украины удалось ликвидировать в одном из районов боевых действий.

Известно, что россиянин служил в 9-м мотострелковом полку 18-й гвардейской мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса ВС РФ.

"В 2022–2023 годах Власов совершил насильственные действия в отношении двух ребят 2010 года рождения, воспользовавшись их беспомощностью – жертвам на момент преступления было 11-12 лет", – отметили в разведведомстве.

Российские следователи проверяли его возможную причастность и к другим преступлениям, однако завершить расследование не успели, ведь несмотря на серьезные обвинения, мужчина избежал заключения, подписав контракт с армией 29 сентября 2025 года.

Уже 15 ноября его отправили на временно оккупированные территории Украины, где он сразу оказался на передовой.

"Жизнь на фронте для Власова оказалась короткой – практически сразу по прибытии на позиции он был ликвидирован", – отмечается в сообщении.

В ГУР подчеркнули, что российская армия системно вербует лиц, которые должны были бы отбывать наказание за тяжкие преступления и предоставляет им оружие фактически поощряя к насилию и безнаказанности.

Вместе с тем по возвращении домой такие люди представляют серьезную угрозу уже для самого российского общества, ведь с легкостью совершают новые преступления.

