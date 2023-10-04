'Повреждения нехарактерны для удара HIMARS': в ООН установили детали теракта в Еленовке

В Офисе верховного комиссара ООН по правам человека обнародовали отчет о теракте в колонии с украинскими военнопленными в Еленовке, который российские оккупанты совершили летом 2023 года. Там сказали, что фото и видео, снятые россиянами на месте инцидента, свидетельствуют о том, что взрыв не мог быть вызван ракетой из РСЗО HIMARS.

Эти данные опровергают ложь России, которая заявляла, что Украина якобы атаковала бараки с пленными. Об этом на своем канале в Telegram 4 октября сообщил уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что в свежем отчете организации сказано, что даже один боеприпас от этой установки повлек бы за собой гораздо более серьезные разрушения не только казарм колонии в Еленовке, но и прилегающей территории. К тому же свидетели сообщили, что в момент российского теракта слышали не один взрыв – взрывы были многочисленными.

Видео дня

В отчете говорится, что россияне уже через несколько часов после теракта показывали якобы обломки от снарядов HIMARS, но степень повреждения окон, крыши и стен, состояние кроватей в казарме, а также размеры кратера не характерны для HIMARS.

Специалисты ООН добавили, что фото и видео с места военного преступления российской армии показали, что точка удара якобы была внутри западной стены, также есть две возможные точки попадания через крышу.

Там подчеркнули, что точный тип оружия не определили, однако картина повреждений "выглядит согласованной с наведенным боеприпасом, который двигался с востока на запад".

Ранее в Офисе генпрокурора сообщили, что гибель около 50 украинских военнопленных в колонии оккупированной Еленовки Донецкой области вызвал, вероятно, взрыв термобарического боеприпаса. А именно – капсулы с горючей смесью к огнеметам типа "Джмиль", "Джмиль-М", "Рысь".

Как сообщал OBOZREVATEL, после теракта, организованного в колонии Еленовки, Россия немедленно обвинила украинские Силы обороны. Тогда погибли более 50 мужественных защитников Мариуполя, их тела продолжают возвращать в Украину для похорон с почестями.

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