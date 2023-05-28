Повреждены дома и авто, есть погибший: в полиции показали фото последствий ночной атаки на Киев

В ночь на 28 мая войска РФ атаковали столицу Украины иранскими дронами-камикадзе. В результате атаки погиб 41-летний мужчина, еще двое гражданских получили ранения.

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Повреждены жилые здания и нежилые помещения, а также шесть автомобилей в нескольких районах Киева. Подробности сообщили в полиции Киева.

В результате вражеской атаки в Киеве есть жертва и двое раненых.

"Сегодня ночью враг в очередной раз атаковал Киев. В результате обстрелов погиб 41-летний уроженец Черниговщины, еще одна женщина и мужчина получили ранения, они госпитализированы", – говорится в сообщении.

Также в разных районах столицы фиксируются разрушения в результате падения обломков.

"Повреждения получили жилые и нежилые здания и более шести автомобилей. Следственно-оперативные группы и криминалисты полиции Киева продолжают работать на местах и документируют последствия очередного нападения РФ на город", – отметили в полиции.

Напомним, в ночь на 28 мая войска РФ атаковали Украину дронами-камикадзе, в Киеве и регионах работала ПВО.

Наибольшее количество иранских дронов враг направил на Киев, в столице есть жертва и пострадавшие в результате падения обломков. В общей сложности силы ПВО сбили 52 дрона из 54 запущенных войсками РФ, из них более 40 – в воздушном пространстве столицы.