Повреждены дома и инфраструктура, есть раненые: войска РФ атаковали Ривненскую и Хмельницкую области

Ночью Россия массированно атаковала Ривненскую область. Враг попал по объекту критической инфраструктуры на территории области, есть пострадавшие, повреждены дома.

Об этом сообщил председатель Ривненской областной государственной администрации Александр Коваль. Взрывы раздавались и в Хмельницкой области, там, по данным Хмельницкой ОГА, под ударом оказалась жилая застройка, пострадал мужчина.

Россия била по критической инфраструктуре Ривненской области

Коваль рассказал, что во время массированной комбинированной атаки РФ на Ривненщине были повреждены жилые дома.

Также враг поразил критическую инфраструктуру.

Предварительно известно о по меньшей мере двух раненых.

"Сейчас в области есть обесточивание. Могут возникать проблемы с водоснабжением. Другие службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", – отметил чиновник.

Впоследствии руководитель Ривненской ОГА сообщил о попадании по многоэтажке.

"К сожалению, имеем также попадание в многоквартирный жилой дом. Вместе со всеми соответствующими службами нахожусь на месте происшествия. Подробности позже", – отметил он.

Коваль добавил, что с самого утра состоялось срочное заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Дал ряд поручений главам общин. В частности, задействовать все возможные альтернативные источники электроснабжения", – рассказал председатель Ривненской ОГА.

Атаковали россияне также Хмельницкую область

Вражеские дроны и ракеты летели ночью и на Хмельнитчину.

"В результате атаки поврежден жилой дом. Травмирован мужчина 1971 года рождения — он получил травму ноги. Пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение, состояние здоровья удовлетворительное. Во время атаки работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитие, более подробная информация позже", – отметил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

Он также призвал жителей региона оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Ранее OBOZ.UA писал, что ночью РФ массированно атаковала Украину ракетами "Калибр", Х-101 и дронами. Под ударами находились объекты энергетики, в том числе на западе страны. Захватчики атаковали подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ — основу энергосети Украины. Враг ударил также по генерации: Бурштынской ТЭС и Добротворской ТЭС.

Применил агрессор также "Циркон", которым была атакована Винница.

