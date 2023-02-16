"Повторения большого наступления России 24 февраля уже не будет, но есть другие сценарии": что задумали оккупанты

Накануне годовщины с начала полномасштабного вторжения все больше разговоров о новом "большом наступлении" России. Несмотря на многочисленные провалы и неудачи оккупационных войск, от планов захватить нашу страну Кремль не отказался. Несмотря на то, что возможности Сил обороны Украины за последний год колоссально выросли, отрицать, что есть поводы для тревоги, тоже нельзя.

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Подробнее о планах оккупантов читайте в материале OBOZREVATEL.

Накачка "мясом" и "спецами"

Многочисленные свидетельства из России говорят о том, что там продолжается набор в ряды оккупационной армии. И речь не только о пушечном мясе в исполнении зеков (на вербовке которых до последнего времени специализировалась так называемая ЧВК "Вагнер", а теперь инициативу перехватило минобороны страны-агрессора), но и о профессиональных военных.

Интересен для понимания и один из последних аудиоперехватов Главного управления разведки МОУ – он стал очередным свидетельством, что армию РФ продолжают "усиливать" личным составом.

В разговоре оккупант пожаловался, что военнослужащим не предоставляют отпусков, а тем, у кого подходит срок окончания контракта, настойчиво рекомендуют подписать новый. Не светит в ближайшее время вернуться домой и мобилизованным. Сами оккупанты связывают это с готовящимся наступлением и тем, что Путин подписал указ об увеличении армии РФ.

"Есть только два пути: вернусь домой или в гробу, или в конце – когда закончится война, может тогда приеду. Потому что февраль, говорят, будет решающим месяцем – наши войска стянули, технику, и х**лы стянули", – пожаловался оккупант.

Из России также приходит информация о срочном поиске пополнения среди давно отслуживших "спецов". В частности, в ветеранской организации спецназа ГРУ сообщили о настойчивых просьбах вернуться в строй "заслуженным военным", которые последние годы не имеют никакого отношения к вооруженным силам. Например, сразу несколько "героев России", ушедших на гражданку, получили предложения "повоевать за родину".

Причем говорят о подготовка подразделений для наступления на Донецком и Харьковском направлениях, а также из Беларуси.

Вариантов много, итог – один

Вообще о "большом и страшном" наступлении одновременно на нескольких направлениях сейчас все больше пишут в российском сегменте Telegram. Однако к этому стоит относиться осторожно.

По словам собеседника OBOZREVATEL в украинской разведке, количество дезинформации сейчас увеличилось в разы. "Нужно понимать, что информационно-психологические операции – важная составляющая войны, и оккупанты этим, конечно же, пользуются. Потому нужно трезво подходить к ко всем этим "пугалкам". Угрозы, конечно, никто не отменял, однако мы к ним готовы", – утверждает офицер.

В военных кругах рассматривают различные варианты "большого наступления", в том числе и возможность проведения воздушно-десантной операции с территории Беларуси, одной из главных задач которой является перерезать пути получения помощи с запада.

"Широкомасштабного наступления, которое началось 24 февраля 2022 года, Россия уже не повторит, однако может попробовать реализовать другой сценарий. Если коротко, то враг может нанести удары из ЗРК С-300/400 одновременно по нескольким городам Украины (включая столицу), пытаясь вызвать заторы на трассах и трудности с перемещением резервов. Попытаются подавить силы ПВО и ПРО. Провести атаку одновременно крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками. Могут в это же время имитировать наступательные действия на несколько областных центров Украины, расположенных недалеко от границы, а также попробовать высадить десант с воздуха, захватить некоторые объекты и взять под огневой контроль важные дороги", – говорит наш собеседник.

О возможном плане десантной операции (правда, без особых подробностей) открыто заявили и в военной разведке.

По словам представителя ГУР МОУ Андрея Юсова, если такая попытка и будет предпринята, то это произойдет на севере с территории Беларуси или на юге с моря. Однако в том, что такая операция станет фатальной для российских оккупантов, как стали самоубийством предыдущие попытки высадить десант – сомнений нет.

"Если говорим о классической десантной операции, такая угроза тоже всегда присутствует – либо с белорусского направления, либо морской десант, если мы говорим об Одессе", – сказал Юсов.

Однако, убежден он, никаких целей подобное решение добиться россиянам не поможет: вражеский десант будет мгновенно уничтожен, как уже было не раз.

Более реалистичным военная разведка считает попытки наступления армии России на трех направлениях: это Донецкая, Луганская и Запорожская области. Потому россияне будут сосредотачивать усилия там, чтобы отчитаться своему командованию хотя бы о каких-то тактических успехах. Например, сейчас идут попытки взять Угледар и Бахмут, однако это плохо удается: за последние две недели армия России понесла самые большие потери с начала полномасштабного вторжения.

Но самое главное то, что несмотря на серьезные существующие угрозы, и наша разведка, и западные сходятся в одном: такого масштабного наступления, которое началось 24 февраля 2022 года, уже не будет.