''Все идет по плану'': армия России понесла самые большие потери с начала войны – детали разгрома

"Вторая армия в мире", которая вот уже год грозится стереть Украину с лица земли Украину, не только не имеет в своем активе ни одного областного центра, но и несет огромные потери. Причем, по данным мировых разведок, за последние две недели они стали самыми крупными с начала полномасштабного вторжения.

Видео дня

Что происходит на фронте и где ВС РФ получили особенно болезненные удары, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Показательный разгром

В отчете британской разведки, который был опубликован в Twitter министерства обороны Великобритании 12 февраля, сказано, что за последние две недели Россия потеряла больше всего солдат с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 г.

Средние потери за день составляли примерно 824 человека. Это, по данным разведки, связано с влиянием разных факторов. Главные причины – нехватка обученных солдат, плохая координация, а также снижение ресурсов оккупационной армии. Наиболее яркий пример колоссальных потерь армии РФ – в районе Угледара и Бахмута.

Потери россиян под Угледаром действительно стали шоком для оккупантов: они пытались штурмовать город, но оказались разбиты. Видео того, что осталось от колонны танков, обнародовали сами солдаты армии РФ. Они сопроводили это словами, что по телевизору такого не покажут – там все хорошо, а Россия, конечно же, "побеждает".

"А это наша техника разбитая. Все расп**дячено, вон – башня от танка, а вот сам танчик. Там в поле у воронки тело какое-то лежит. Вот еще один танк. Ну и по прямой дальше то же самое. Вот так и живем. А по телку у нас всегда все хорошо, мы лучшие", – говорит за кадром уцелевший оккупант.

По данным нидерландского ресурса оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx, которые опубликовало CNN, с начала полномасштабного вторжения Россия могла потерять уже до половины своего танкового парка в Украине. Военный аналитик мониторинговой группы Oryx Якуб Яновский считает, что фактические потери РФ в танках могут достигать двух тысяч единиц. Только за три дня под Угледаром и Авдеевкой были уничтожены 36 танков.

Такое положение дел вызвало в РФ жесткую критику действий военного командования.

Досталось и министру обороны Шойгу – его и вовсе назвали дегенератом, который даже спустя год с начала "гениального" полномасштабного вторжения цепко держится за свой пост.

По данным ВСУ, за последнюю неделю, 6 – 12 февраля, российские оккупационные войска потеряли почти 6,5 тысячи своих солдат в боях на территории Украины, а также 400 единиц вражеского вооружения и техники. В частности, армия РФ "обеднела" на два самолета, два вертолета и 60 танков.

Серьезные потери понесли оккупанты в Бахмутском, Васильевском, Бердянском, Волновахском, Каховском районах, а также в Мелитополе, Донецке и Иловайске – там были уничтожены семь складов с оружием и шесть штабов.

Врагу нужен "успех"

И все же недооценивать противника нельзя. А учитывая, что до годовщины так называемой "специальной военной операции" осталось всего 11 дней, вероятность того, что они будут горячими, очень высока.

"Путину позарез необходим хоть какой-то успех, о котором он сможет рассказать на Федеральном собрании накануне 24 февраля. Потому враг будет пытаться "пробивать лбом стену", стараясь взять "реванш", однако наши Силы обороны к этому готовы", – говорит собеседник OBOZREVATEL в разведке.

Также до 24 февраля сохраняется высокая угроза ракетных обстрелов территории Украины, потому к воздушной тревоге не стоит относиться с пренебрежением. Сейчас нужно как сберечь свои жизни, так и усиленно помогать защитникам Украины бороться с российской ордой – всем, чем только возможно.

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