Появились фото и видео последствий ударов окупантов по Херсонщине 24 сентября

Российские войска 24 сентября ударили из авиации по нескольким населенным пунктам в Бериславском районе Херсонской области, а также обстреляли город Херсон. В сети появились новые фото и видео последствий ударов оккупантов.

Соответствующие кадры были опубликованы Херсонской областной прокуратурой. В результате этих атак утром в Бериславском районе погибли двое гражданских жителей, еще трое получили ранения.

Также примерно в 12 часов дня вражеские войска начали обстреливать город Херсон из артиллерии.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в результате обстрела в центре Херсона повреждены частные дома, квартиры и детский сад. В зданиях выбиты окна, повреждены крыши и фасады стен. Вдоль дорог на месте поражения лежат ветки деревьев, а асфальт покрыт стеклом.

Сейчас известно о четырех раненых местных жителях, из которых двое госпитализированы. Мужчины в возрасте 80 и 50 лет нуждаются в серьезной медицинской помощи, хотя их состояние средней тяжести. Еще двое мужчин, 54 лет и 81 года, получили легкие травмы и будут лечиться амбулаторно.

Видео дня

Прокуроры совместно с другими правоохранителями фиксируют последствия очередного военного преступления, совершенного Россией.

Ранее сообщалось, что войска страны-агрессора России утром и днем 24 сентября нанесли авиационные удары по городу Берислав и селу Львово в этом районе Херсонской области. В результате действий террористов повреждена гражданская инфраструктура, погибли и пострадали мирные жители.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты используют FPV-дроны для ударов по местам скопления людей, в частности на Херсонщине. Обычно целью врага становятся пункты выдачи гуманитарной помощи или время суток, когда люди возвращаются с работы.

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