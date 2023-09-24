Появились новые спутниковые фото штаба ЧФ РФ в Севастополе после атаки Украины

В сети появились новые фото штаба Черноморского флота России в Севастополе после атаки украинских сил. Так, на спутниковых снимках сервиса Planet Labs хорошо видно, куда именно попала украинская ракета.

Соответствующие фото появились в распоряжении Reuters. На спутниковых снимках видны клубы дыма, поднимающиеся в небо из штаба после ракетного удара.

Отметим, что удар по военному объекту, который находится на территории оккупированного россиянами Крыма, был нанесен 22 сентября. В результате атаки, как сообщил ранее глава Главного управления разведки Кирилл Буданов, погибли 9 оккупантов, еще 16 получили ранения. Среди раненых есть российские генералы, которые находятся в тяжелом состоянии.

Как рассказывают аналитики, Украина, вероятно, ударила по штабу окупантов британской ракетой типа воздух-земля Storm Shadow. Эти ракеты обладают способностью поражать цели на расстоянии более 500 км.

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Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что среди раненых в результате удара по штабу Черноморского флота 22 сентября есть два российских генерала. По его словам, командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук сейчас находится в очень тяжелом состоянии. А начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков по прилету ракет по зданию штаба находится без сознания.

Напомним, пророссийский пропагандист показал момент удара по штабу Черноморского флота РФ. А позже в сети опубликовали видео момента прямого попадания в здание, доказывающее, что российская ПВО и не пыталась сбить ракеты.

Также стало известно, что партизаны "Атеш" и местные жители Севастополя корректировали удар ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе.

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