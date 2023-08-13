Появилось видео, как на Змеином установили новый пограничный знак Украины

Государственная погранслужба Украины показала видео момента установки пограничного знака на деоккупированном острове Змеиный в Черном море. Это произошло 12 августа.

Видео дня

Ролик пресс-служба обнародовала на следующий день, утром 13 августа. Видео опубликовано в официальном Facebook-аккаунте ГПСУ (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что на остров военнослужащие Измаильского пограничного отряда высадились при поддержке Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Помогал устанавливать знак глава ГПСУ генерал-майор Сергей Дейнеко.

На видео видно, что защитники прибыли на Змеиный на катерах. Значительная часть инфраструктуры на острове – разрушена.

Предыдущий пограничный знак был уничтожен российскими захватчиками во время оккупации острова.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Дарницком районе Киева улицу Челюскинцев переименовали в честь украинских воинов, которые обороняли и освобождали остров Змеиный от российских оккупантов.

– Войска страны-агрессора покинули эту территорию 30 июня 2022 года. Детали операции по деоккупации острова можно почитать в материале по ссылке.

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