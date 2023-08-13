newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Появилось видео, как на Змеином установили новый пограничный знак Украины

Дарья Дурова
War
2 минуты
19,0 т.
Остров Змеиный – это Украина

Государственная погранслужба Украины показала видео момента установки пограничного знака на деоккупированном острове Змеиный в Черном море. Это произошло 12 августа.

Видео дня

Ролик пресс-служба обнародовала на следующий день, утром 13 августа. Видео опубликовано в официальном Facebook-аккаунте ГПСУ (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Знак, установленный на украинской границе

Отмечается, что на остров военнослужащие Измаильского пограничного отряда высадились при поддержке Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Помогал устанавливать знак глава ГПСУ генерал-майор Сергей Дейнеко.

Высадка на остров
Украинские защитники на Змеином

На видео видно, что защитники прибыли на Змеиный на катерах. Значительная часть инфраструктуры на острове – разрушена.

Остров Змеиный после боевых действий

Предыдущий пограничный знак был уничтожен российскими захватчиками во время оккупации острова.

Установка знака
Воины почтили память всех, кто погиб, защищая остров Змеиный
Остров Змеиный на карте

Как писал OBOZREVATEL:

– В Дарницком районе Киева улицу Челюскинцев переименовали в честь украинских воинов, которые обороняли и освобождали остров Змеиный от российских оккупантов.

– Войска страны-агрессора покинули эту территорию 30 июня 2022 года. Детали операции по деоккупации острова можно почитать в материале по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!