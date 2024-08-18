Появился маршрут движения БПЛА и ракет во время атаки РФ ночью и утром 18 августа

В сети показали визуализацию приблизительных маршрутов российских целей во время ракетно-дроновой атаки 18 августа. Оккупанты запускали ударные дроны типа Shahed, а также баллистические и крылатые ракеты.

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Карту маршрутов опубликовали в Telegram monitor. Под атакой БПЛА находились Сумщина, Черниговщина, Полтавская и Кировоградская области.

Дроны начали терроризировать Украину около 2:10 двумя волнами. В 04:58 и 05:03, как пишет мониторинговый канал, враг нанес минимум два удара северокорейскими баллистическими ракетами KN-23 из Воронежской области по пригороду Киева.

Также в 06:52 было зафиксировано вхождение группы ракет типа Х-101/55 с Северо-Востока. Они постоянно меняли маршрут и достигли пригорода столицы в 07:10.

На утро 18 августа воздушные силы отчитались об успешном сбитии:

– 2 баллистических KN-23;

– 3 крылатых ракет неустановленного типа;

– 8 ударных БпЛА типа "Шахид".

"Остальные ракеты, не попавшие в статистику сбитых, не достигли желаемых целей. Предварительно, без человеческих потерь и пострадавших. Всем спасибо за боевую работу! Вместе – к победе!" – сообщил командующий ПС ВСУ Николай Олещук.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Россия на фоне запуска "Шахедов" утром 18 августа по Украине пыталась дважды атаковать Киевскую область ракетами. Сначала оккупанты запустили баллистику, а потом крылатые ракеты – вражеские цели защитники неба сбили.

– В ночь на 17 августа РФ атаковала Киевщину с помощью беспилотников-камикадзе. В области работали силы ПВО, в результате падения обломков сбитых вражеских объектов, в частности, произошло возгорание лесной подстилки.

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