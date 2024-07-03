Пожаловался, что его забрали в военкомат с работы: в Хмельницкой области мужчина уклонился от мобилизации и получил приговор суда

В Хмельницкой области мужчина получил повестку, однако отказался от мобилизации. В суде он объяснил свой отказ тем, что его принудительно забрали с работы в ТЦК, где он якобы не должным образом прошел военно-врачебную комиссию. По результатам рассмотрения дела фигуранта приговорили к трем годам тюрьмы.

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Об этом говорится в приговоре Дунаевецкого районного суда Хмельницкой области. Согласно материалам дела, житель Хмельницкой области прошел ВВК и был признан пригодным к военной службе.

В июне 2023 года мужчина получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина частично признал вину, сказав, что он "может виноват в чем-то, может, нет".

Подсудимый заявил, что его принудительно забрали с работы в ТЦК, где он якобы не должным образом прошел ВЛК.

Затем, по словам мужчины, его повезли на медосмотр в Каменец-Подольский Хмельницкой области, где он сказал хирургу, что имеет порванные связи, но тот якобы не отреагировал.

Далее мужчине дали документ, которого обвиняемый не прочел. Врачи ВВК написали, что он пригоден к военной службе.

В дальнейшем в ТЦК фигуранту вручили "боевую" повестку на 20 июня 2023 года.

"20.06.2023 он явился в РТЦК, находился на улице, однако в помещение не заходил и не отмечался, потому что его принудительно хотели забрать", – говорится в материалах судебного дела.

В итоге суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение) и вынес приговор: три года лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, на Ивано-Франковщине мужчина, который в сентябре 2023 года поулчил "боевую" повестку, девять месяцев скрывался от мобилизации. За это суд дал ему год тюрьмы.

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