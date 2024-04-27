Пожары продолжают тушить: в ДТЭК показали поврежденные войсками РФ электростанции. Фото

Последствия атаки российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру ночью 27 апреля очень серьезные. Четыре теплоэлектростанции компании ДТЭК пострадали из-за очередных вражеских обстрелов.

В настоящее время спасатели совместно с работниками энергетики активно работают над устранением последствий массированной вражеской атаки. На фотографиях, опубликованных ДТЭК, можно увидеть масштабы разрушений и повреждений.

" Тяжелая ночь для украинской энергетики. В эти минуты спасатели вместе с энергетиками продолжают ликвидировать последствия массированной вражеской атаки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российские оккупанты пытаются привести к отключению электроэнергии в Украине, но им это не удастся.

"Оккупанты пытаются оставить нас без света, но у них ничего не получится. Продолжаем борьбу, каждый на своем месте", – добавили в ДТЭК.

Напомним, в ночь на 27 апреля российские оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. Все пораженные энергообъекты оказались теплоэлектростанциями ДТЭК: на них серьезно повреждено оборудование. По данным компании, пострадавших более одного человека.

В общей сложности за время полномасштабного вторжения, напомнили в ДТЭК, Россия обстреляла теплоэлектростанции компании более 170 раз.

Также ночью захватчики атаковали медучреждение в Харькове, в котором находились более 1000 человек. От страшной трагедии с огромным количеством жертв и пострадавших облцентр отделяли несколько метров: "высокоточные" ракеты попали в землю вблизи заведения, и завершилось все выбитыми стеклами, разбитыми крышами и одним легким раненым.

Кроме того, сообщалось, что 26 апреля оккупанты ударили по Сумам и Белополью. Под удар попал промышленный объект: погибшие среди мирных жителей.