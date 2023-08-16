'Позиция четкая и не изменилась': в НАТО прокомментировали заявление об обмене территории Украины на членство

Североатлантический блок НАТО исключает любую вероятность о принятии Украины в свой состав в обмен на частичные территориальные компромиссы с Россией. Суверенитет и восстановление административных границ нашей страны остается ключевым приоритетом как для самого Киева, так и для союзников с Запада.

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Об этом сказал один из участников Вильнюсского саммита, который прошел в минувшем месяце, и официальный представитель Альянса. Его позицию передает "Суспильне".

"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и мы привержены достижению справедливого и длительного мира. Наша позиция четкая, и меняться не собирается", – указано в сообщении.

При этом собеседник издания заметил, что Украине действительно необходимы гарантии безопасности, о которых было сказано во время конференции в столице Литвы. Тогда это поможет предотвратить прочие войны на континенте, связанные с имперскими амбициями РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина может стать полноценным членом НАТО, но для этого ей вроде бы придется отказаться от части своих территорий в пользу РФ. Неудивительно, что критика таких слов со стороны официального Киева последовала немедленно.

"Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы. Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгуют. Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России", – указал спикер украинского МИД Олег Николенко.

Вздорную позицию Йенсена осудили также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и секретарь СНБО Алексей Данилов. Оба убеждены, что подобные высказывания со стороны западных партнеров лишь играют на руку убийцам, каковыми являются сегодня власти России, а также идут вразрез с демократическими ценностями мира.

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