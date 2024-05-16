'Позиция Китая последовательна': Си Цзиньпин на встрече с Путиным сделал заявление о войне в Украине

Глава КНР Си Цзыньпин на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным призвал к политическому урегулированию российско-украинской войны. При этом вторжение и вооруженную агрессию РФ вслед за кремлевской пропагандой он назвал "украинским кризисом".

В своем обращении глава КНР заявил, что вопрос войны нужно решить в соответствии с нормами и принципами уставов ООН. Фрагмент заявления Си Цзыньпина опубликовали российские пропагандистские СМИ.

По его словам, в сегодняшнем мире все блоковая конфронтация и политика силы напрямую угрожает безопасности всех стран. Также Си добавил, что Китай и дальше намерен выступать за политическое урегулирование конфликтов.

"Продвигать политическое урегулирование проблем горячих точек ради правды и справедливости. В сегодняшнем мире все еще свирепствует менталитет холодной войны. Односторонняя гегемония, блоковая конфронтация и политика силы напрямую угрожает миру во всем мире и безопасности всех стран", – заявил Си Цзыньпин.

В то же время на встрече с Путиным глава КНР призвал уважать государственный суверенитет и территориальную целостность всех стран.

"Китай и Россия воспринимает политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса. Позиция Китая по этому вопросу последовательна и ясна, а именно: соблюдение норм и принципов уставов ООН, уважение государственного суверенитета и территориальной целостности всех стран, их рациональной озабоченности о формировании новой, сбалансированной и устойчивой архитектуры безопасности", – отметил Си Цзыньпин.

Ранее сообщалось, что Китай готов поддержать проведение международной мирной конференции только при условии, что в ней примет участие страна-террорист Россия. По словам председателя КНР Си Цзиньпина, и Киев, и Москва должны быть в "равных условиях" на будущем саммите.

Напомним, китайский руководитель Си Цзиньпин впервые за пять лет приехал в Европу и удивил выбором стран для посещения. Он выбрал для персональных встреч, в частности Венгрию и Сербию, и этот выбор не был случайным и свидетельствует о том, что Китай пытается создать новый круг друзей в Европейском союзе для себя и России.

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