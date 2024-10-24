'Позиция США остается неизменной': в Белом доме заявили, что предоставляют Украине достаточно средств и без разрешения на дальнобойные удары

В Белом доме заявили, что гордятся предоставленной помощью Украине для защиты ее суверенитета. При этом позиция США по запрету ВСУ наносить дальнобойные удары по территории России западным оружием остается неизменной.

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Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в Национальном университете обороны. Его цитирует "Голос Америки".

Он не объяснил причины такого решения, но сказал, что США предоставляют Украине достаточно средств и без разрешения на дальнобойные удары.

"Мы предоставляем Украине огромный набор возможностей для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, и я очень горжусь двумя с половиной годами усилий, которые мы приложили к мобилизации огромного количества таких возможностей для Украины", – сказал Салливан.

Относительно ситуации на фронте он добавил, что Украина должна иметь возможность наносить ответные удары по целям на территории РФ, но не американским оружием.

"Исходя из принципов здравого смысла, если есть артиллерийская система, которая ведет огонь по вам из-за границы в Харькове или в другом месте вдоль украинско-российской границы, вы должны иметь возможность стрелять в ответ. Но удары на дальнюю дистанцию оружием с американскими компонентами запрещены", – заявил представитель Белого дома.

Салливан подчеркнул, что этот вопрос обсуждали президенты США и Украины во время встречи в Вашингтоне и по телефону на прошлой неделе.

"Наша политика не изменилась на данный момент, но эти разговоры будут продолжаться, и я считаю, что их лучше проводить за закрытыми дверями, чтобы мы могли решать этот вопрос с нашими украинскими партнерами", – сказал советник Белого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Украине не требуется разрешение на атаки военных объектов на территории России собственным оружием. Кроме того, Силам обороны разрешили применять вооружение американского производства по приграничной территории страны-агрессора.

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