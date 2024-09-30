"Украине не нужно разрешение": в Госдепе США сделали заявление касательно ударов по территории России

Чтобы атаковать военные объекты на территории Российской Федерации собственным оружием Украине не нужно просить разрешение у Соединенных Штатов. Кроме того, Силам обороны позволили применять вооружение американского производства по приграничью страны-агрессора.

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Об этом заявил спикер Государственного департамента Мэтью Миллер в ответ на вопрос журналистов. Фактически, чиновник не дал прямого ответа на счет дальнобойных операций именно западным оружием.

"Прежде всего, Украине не нужно наше разрешение, чтобы наносить ответные удары по российским целям. Они суверенная страна и могут использовать то оружие, которое создали самостоятельно, а его очень много", – сказал представитель внешнеполитического ведомства США. Он напомнил, что Киев развивает собственный ВПК.

Также Штаты не против, чтобы ВСУ били по российским целям вблизи границы, откуда войска РФ разворачивают наступательные действия.

Мол, поэтому у Украины большой потенциал для защиты, уклончиво заявил Миллер и добавил, что США поддерживают и будут продолжать поддерживать украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA:

– ​Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что партнеры должны дать Киеву разрешение на дальнобойные удары по военным целям в России западным вооружением. Это необходимо в целях самообороны.

– Ранее президент Украины Владимир Зеленский поделился, по каким объектам ВСУ хотят бить вглубь России. Он сказал, что наша страна продолжает диалог с Вашингтоном.

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