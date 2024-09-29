'Мы ведем диалог': Зеленский поделился, по каким объектам ВСУ хотят бить вглубь России

Украина продолжает диалог с США о пересмотре установленных Вашингтоном ограничений на удары дальнобойным западным вооружением вглубь России. При этом Силы обороны просят о разрешении на поражение исключительно военных целей врага.

Чтобы убедить США, президент Владимир Зеленский привез в эту страну свой План победы Украины, который обсудил как с президентом Джо Байденом, так и с кандидатами в его преемники Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Стала ли перспектива получения разрешения на удары вглубь РФ более осязаемой после этого, сам Зеленский рассказал в интервью Fox News.

Отвечая на вопрос интервьюера о том, удается ли Украине убеждать США в необходимости пересмотреть установленные ограничения по применению дальнобойных американских ракет для ударов по территории РФ, президент Украины отметил, что обсуждение продолжается.

"Мы ведем диалог. Но это важно, ведь мы хотим использовать его (американское дальнобойное вооружение. – Ред.) только по военным целям. Американцам очень важно знать, что мы говорим именно о военных целях", – подчеркнул он.

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Зеленский также отметил, что сейчас "положительно настроен" относительно того, что в конце концов один из ключевых партнеров Украины примет это важное для обороны нашего государства и сохранения жизней украинцев решение. Визит в США, считает он, приблизил этот момент.

"Да, мы начали работать. Мы взяли план со всеми подробностями, и мы передали этот план Байдену. Мы поделились некоторыми идеями по этому поводу с Камалой [Харрис] и Дональдом [Трампом]. Сейчас у меня нет каких-то скептических настроений на этот счет. Я более позитивно настроен. Но увидим, это не зависит от сегодняшнего дня, не зависит от нас. Мы проделали свою работу. Думаю, мы очень хорошо ее выполнили", – заявил президент.

Напомним, ранее Зеленский после встречи с Трампом заявил, что тот будет поддерживать Украину, если станет президентом США. По словам главы государства, от Трампа он получил "очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне".

Встречу, которой предшествовал громкий скандал и ряд обвинений от республиканцев в адрес Украины во "вмешательстве в американские выборы", Зеленский назвал "очень продуктивной и важной".