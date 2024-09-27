'Позиция Трампа существенно не изменится': эксперт рассказал о первых результатах визита Зеленского в США

Визит президента Владимира Зеленского в США уже дал первые результаты, и они немного хуже, чем ожидалось. На это повлияло поведение руководства избирательной кампании Трампа.

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Такое мнение высказал доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени И.И. Мечникова Владимир Дубовик в интервью OBOZ.UA.

Он отметил, что в преддверии визита Зеленского в США в команде кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа наблюдалось обострение антиукраинской риторики. Это вылилось в "хайп" вокруг поездки главы украинского государства на завод в Пенсильвании.

"К сожалению, Трамп и его окружение решили сделать из этого визита большую проблему. Очевидно, искали повод, зацепку. В последние недели у них уже наблюдалось обострение присущей для них антиукраинской риторики. Надеюсь все же, что этот хайп утихнет. Хотя какой-то след останется. ", – отметил эксперт.

Дубовик также считает, что встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, если и улучшит ситуацию, то существенно не изменит позицию экс-президента США.

"Если Трамп станет президентом, Украину будут толкать в "соглашение" с Россией на невыгодных для нее условиях. Если все же выборы выиграет Гаррис, то поддержка Украины будет продолжена", - отметил эксперт.

Также Владимир Дубовик прокомментировал готовность Джо Байдена принимать важные решения о помощи Украине в ситуации, когда он знает, что через пару месяцев уйдет с поста президента.

"Да, готов. Но он и дальше будет считаться с возможностью эскалации со стороны России, и вести себя осторожно", – убежден эксперт.

По его словам, не будет радикального повышения уровня поддержки Украины и на предстоящем заседании "Рамштайна", которое Байден анонсировал на октябрь этого года.

"На том заседании должны согласовать дальнейшую работу группы. Возможно, что мы увидим новые партии обещанного оружия, но радикального повышения уровня поддержки я не ожидаю", – сказал Дубовик.

Как сообщал OBOZ.UA, после встречи с Зеленским Трамп сделал заявление о том, что войну в Украине необходимо завершить и это следует сделать путем "справедливого соглашения". Однако он не стал уточнять, что считает справедливым.

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