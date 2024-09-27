'Прекрасная страна, прекрасно все': Трамп принял предложение Зеленского посетить Украину

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ответил согласием по приглашению лидера Украины Владимира Зеленского посетить страну. Он пообещал обязательно приехать и назвал нашу страну прекрасной.

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Об этом Трамп сказал на пресс-конференции по результатам встречи с Зеленским. При этом он снова подчеркнул, что хочет, чтобы война завершилась.

"Очень жаль, но это война, которой не должно было быть, и мы ее решим... Слишком много людей погибло, слишком много красивых городов. Я видел такие прекрасные города... я не знаю, как можно восстановить их в прежнем виде" . Это невозможно", – сказал Трамп.

Со своей стороны Владимир Зеленский пригласил Трампа приехать в Украину.

"Обязательно. Это прекрасная страна, прекрасная погода, прекрасное все", – ответил Трамп.

При этом он не уточнил, когда именно может состояться визит.

Стоит отметить, что Дональд Трамп во время своей каденции в должности президента США в 2017-2021 годах так и не посетил Украину.

После встречи с Зеленским Трамп сделал заявление о том, что войну в Украине необходимо завершить и нужно сделать путем "справедливого соглашения". Его слова цитирует The Guardian.

Трамп сказал, что "многому научился" на встрече с Зеленским.

"Я многому научился, но, думаю, я не изменился с той точки зрения, что мы оба хотим, чтобы все закончилось, и мы оба хотим, чтобы было заключено справедливое соглашение, и оно должно быть справедливым. И я думаю, что это произойдет в нужное время", – сказал Трамп.

Отвечая на вопрос, что Трамп считает справедливым, он ответил, что "пока рано говорить об этом".

"У меня есть свои идеи, и я уверен, что у президента Зеленского тоже есть свои идеи, но это должно быть справедливо", – сказал кандидат в президенты США.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нью-Йорке в пятницу, 27 сентября, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Перед переговорами Трамп в очередной раз пообещал быстро закончить войну в Украине в случае победы на выборах и заявил, что еще до инаугурации найдет "хорошее" решение для обеих сторон.

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