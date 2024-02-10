'Позор для международной судебной системы': Буданов прокомментировал непризнание судом ООН России государством-спонсором терроризма

Руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов высказал свое мнение о решении Международного суда ООН по делу об обвинениях государства-агрессора России в финансировании терроризма. Он отметил, что игнорирование очевидных фактов Судом ООН может привести к значительным негативным последствиям.

Это касается решения Международного суда ООН, принятого 31 января 2024 г. по делу "Украина против России", где Москве, среди прочего, были предъявлены обвинения в нарушении норм Конвенции о финансировании терроризма. Комментарий руководителя украинской разведки по этому решению был опубликован во французском издании "Liberation".

Согласно толкованию Суда, Россия не может быть признана спонсором терроризма, поскольку российский ЗРК "Бук", который был использован в 2014 году при сбыте самолета Boeing МН-17, в результате чего погибли 298 гражданских пассажиров и членов экипажа, считается оружием, а не финансовыми ресурсами.

"Это позор для международной судебной системы, это решение суда является ошибкой и катастрофой. Непризнание очевидных фактов будет иметь очень важные последствия, прежде всего для многих цивилизованных стран", ― заявил Кирилл Буданов.

Он отметил, что такой приговор Суда создает значительную угрозу в будущем повторение подобных ситуаций и безнаказанность российской агрессии.

"Получается, если государство-агрессор даст боевикам-террористам ЗРК, но не деньги, и они собьют гражданский "Боинг", то, в принципе, это не будет терроризмом", ― объяснил Кирилл Буданов.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 января Международный суд ООН признал, что Россия нарушила некоторые части Конвенции Организации Объединенных Наций по предотвращению финансирования терроризма. В то же время, он не назначил компенсации, как того требовала Украина.

Ранее в МИДе нашей страны отметили: это первый случай в истории, когда суд в Гааге вынес окончательное решение о нарушении Российской Федерацией норм международного права.

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