Позволяет вести бой на расстоянии: в ВСУ показали работу боевого модуля 'Шабля'. Видео

Украинские военные из 68-й бригады недавно получили украинский автоматизированный дистанционно управляемый огневой комплекс "Шабля". Он позволяет вести бой с российскими оккупантами на расстоянии, что значительно уменьшает риски для оператора.

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Кадры работы "Шабли" опубликовали на официальной странице 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Своему боевому модулю наши защитники дали название WALL`Я.

Комплекс "Шабля" предназначен для стационарной установки на недвижимые объекты или спецтранспорт. Он оборудован пунктом управления и монитором для координации огня. Оператор при этом находится в безопасной локации или в бронированном автомобиле.

Эта боевая платформа может стоять как на блокпостах, так и на границе и в других зонах. Среди прочего, комплексы "Сабля" применяют для сбития на дальних подступах БПЛА, летящих на низкой высоте. Уничтожение беспилотников таким способом не дает врагу возможности обнаружить позиции наших военных и скорректировать по ним свою артиллерию.

Ранее, еще в 2016 году, OBOZREVATEL писал о том, что боевыми модулями "Шабля" усилили оборону воинов АТО. Тогда два таких комплекса, которые позволяют украинским бойцам контролировать сложные участки АТО, доставили в Авдеевку.

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