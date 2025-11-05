'Практически нет стабильных позиций': Палиса рассказал, как изменилась война за последний год

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что за последний год война в Украине очень изменилась. Сейчас на фронте практически нет стабильных позиций, никто не может выжить в открытом пространстве среди дронов, а доставка или эвакуация сейчас – это как отдельная спецоперация.

Об этом Палиса написал 4 ноября в Facebook. Он рассказал о том, как вместе с президентом Владимиром Зеленским и командой они посетили защитников на Добропольском и Покровском направлениях.

"Были на пунктах управления корпусов и бригад, очень был рад встретить побратимов. Спасибо за откровенные разговоры, особенно с бойцами с передовой, которым сейчас тяжелее всего", – отметил Палиса.

По его словам, президент хотел услышать, какова ситуация, без прикрас и докладов с сухими цифрами. Глава государства задавал предметные вопросы, просил показать, где именно тяжелее всего, спрашивал об укомплектованности подразделений, эффективности дронов и переходе на контрактную армию.

"Президент наградил тех, кто заслуживает и тянет на себе все то, что часто кажется "невозможным". Такие церемонии короткие, но очень эмоциональные. Понятно, что сейчас эмоции непростые. Есть потери, есть боль, есть злость за каждую потерянную жизнь, за каждый километр нашей земли. Но есть и упрямство: мы умеем воевать", – пишет заместитель руководителя ОП.

Он добавил, что возвращается из каждой такой поездки с пониманием, что нужны эффективные решения, которые сохранят жизни наших воинов, ведь мы не имеем права на напрасные жертвы. Также он уверен в том, что наши люди готовы, умеют и знают, как бороться в новых условиях.

"Нам надо больше системности, меньше случайности – и мы дожмем. Надо бороться и верить. Это нелегко. Но другого пути нет. Борьба продолжается!" – резюмировал Палиса.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска меняют тактику применения БПЛА в войне против Украины. Они придумали способ, как наносить удары вглубь Украины с помощью FPV-дронов. В зону стабильного покрытия мобильной связи, через которую осуществляется управление дронами, эти беспилотники "подвозит" БПЛА "Молния".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!