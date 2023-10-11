Правительство Германии заказало для Украины 150 тыс. артснарядов: когда они поступят в ВСУ

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall во вторник сообщил об очередном заказе от Вооруженных сил Германии на поставку более 150 тысяч артиллерийских боеприпасов. Хотя заказчиком является правительство Германии, все боеприпасы предназначены для Украины".

Об этом сообщается на сайте компании. Стоимость заказа не раскрывается.

Заказ является третьим в рамках рамочного соглашения на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов, которое Rheinmetall заключил в июле. Соглашение, которое будет действовать до 2029 года, предусматривает поставки на потенциальную сумму в около 1,2 миллиарда евро.

Согласно действующему заказу, Rheinmetall должен поставить более 100 тысяч 155-мм снарядов, а также дополнительные осколочно-фугасные снаряды DM 121.

"Хотя заказчиком является правительство Германии, все боеприпасы предназначены для Украины", – уточняет концерн, и добавляет, что первые "десятки тысяч" снарядов будут изготовлены до конца этого года, а остальные – уже в 2024-м.

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Стоимость заказа не раскрывается, но в Rheinmetall говорят, что речь идет о "сумме в сотни миллионов евро в среднем диапазоне".

Как сообщал OBOZREVATEL, Rheinmetall официально открыл в Венгрии завод по производству боевых машин пехоты Lynx, которые, в том числе, будут использоваться при контрнаступлении ВСУ. Производство начало работать в городе Залаэгерсег.

А 1 августа началось строительство нового завода оружейного концерна Rheinmetall в общине Веце, расположенной в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия. Этот завод предназначен для производства деталей фюзеляжа современного истребителя F-35, разработанного компанией F-3.

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