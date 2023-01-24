''Предатель мог ждать часа ''икс'': у замначальника с захваченной ЗАЭС оказался российский паспорт. Документы

Один из сотрудников Запорожской атомной электростанции (г. Энергодар) работал на объекте критической инфраструктуры, имея уже несколько лет российский паспорт. После захвата АЭС оккупантами Юрий Касаткин не только сам перешел на сторону врага, но и стал склонять к этому своих подчиненных. Более того, продолжал все это время получать от украинского госпредприятия немаленькую зарплату.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Юрий Касаткин работает заместителем начальника цеха – службы автоматизированных систем управления технологическими процессами на ЗАЭС. Это указано в том числе в декларации, поданной им в 2021 году.

Сегодня реестр закрыт, однако она оказалась в распоряжении журналистов нашего издания.

По утверждению источников OBOZREVATEL, Юрий Касаткин в момент захвата АЭС находился там вместе с персоналом. Но если одни сотрудники вынуждены выполнять приказы оккупантов под дулом автоматов, то Касаткин делал это добровольно.

"Как только ЗАЭС оказалась под контролем оккупантов, Касаткин сразу же заявил своим подчиненным, что у него есть паспорт РФ, и стал убеждать всех также подать на получение гражданства. Дело в том, что российские захватчики заявили персоналу, что это единственный способ не потерять работу. Стали деактивировать их электронные пропуска и т.д.", – утверждает источник.

По его словам, Касаткин делал все для перехода станции под российский контроль.

То, что у сотрудника ЗАЭС действительно на момент полномасштабного вторжения был паспорт РФ, подтвердил еще один источник. Также в распоряжении OBOZREVATEL оказались копии документов из автоматизированной системы "Российский паспорт" Федеральной миграционной службы РФ.

Интересный момент: в августе 2013 года Касаткин стал обладателем квартиры в Севастополе, задекларированная стоимость которой составляла на то время миллион гривен. А в декабре 2016 года и обладателем квартиры в Энергодаре (стоимостью 550 тыс. грн).

Что касается российского паспорта, то его Юрий Касаткин получил более восьми лет назад. И, вне всяких сомнений, добровольно.

"Он часто катался в Крым в 2014 году: провел на оккупированном полуострове майские праздники – отдыхал там две недели, а в следующий раз выехал в АРК через "Чаплинку" 24 июня, а уже через два дня подал документы на получение паспорта Российской Федерации", – говорит источник.

На скриншоте можно увидеть дату принятия документов Касаткина оккупационными "властями" в Крыму – 26 июня 2014 года.

Спустя несколько дней сотрудник украинской атомной электростанции вернулся в Запорожскую область. В следующий раз он приезжал на оккупированный полуостров в августе и провел там еще две недели – в это время на Донбассе шли ожесточенные бои.

Ну а получил паспорт РФ Касаткин 18 ноября – в тот же день, когда въехал в Крым через пункт пропуска "Чонгар". После этого атомщик задержался там снова почти на две недели.

Мог ли он в то время быть завербован и на протяжении длительного времени находиться на связи со своими кураторами, исключать, конечно, нельзя. Тем более, что ФСБ тщательно проверяла въезжающих на полуостров украинцев.

"Возможно, предатель долгое время передавал врагу информацию и ждал часа "икс". А после начала полномасштабного вторжения и захвата АЭС уже действовал открыто", – говорит собеседник OBOZREVATEL в одной из спецслужб.

Назвать Юрия Касаткина предателем мы не имеем права – это компетенция соответствующих органов. Ему должны объявить о подозрении, а точку в деле поставит суд. Однако сам факт того, что добровольно получивший осенью 2014 года паспорт страны-агрессора продолжил работать на объекте критической инфраструктуры (на атомной станции!) – конечно же, шокирует.

Более того, даже спустя время после захвата АЭС госпредприятие "Энергоатом" продолжало начислять ему заработную плату (возможно, не имея информации о его роли в происходящем). Последний подтвержденный нами платеж был в октябре 2022 года, но вполне возможно, что это продолжается и сейчас.

В последней поданной в 2021 году декларации Касаткин указал, что заработал за 12 месяцев более 1 млн 200 тыс. грн.

Декларацию в 2022-ом он не подавал и, судя по всему, уже не подаст и в этом году. Однако то, что государственные средства могут и сегодня выделяться на возможного предателя, а не идти на обеспечение наших защитников, просто невозможно представить.