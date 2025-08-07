Предлагают выбрать по фото: Россия создала онлайн-каталог похищенных украинских детей

С 2014 года детей с оккупированных украинских территорий – Луганщины, Донетчины и Крыма – систематически вывозили по заказу российских семей в Москву и в другие регионы РФ. Теперь же враг пошел еще дальше и создал онлайн-каталог, где несовершеннолетних украинцев можно выбрать по фото и описанию характера.

Об этом сообщил Николай Кулеба, основатель организации Save Ukraine, которая организует спасательные миссии, чтобы вернуть депортированных детей из России. "Похоже, спрос на детей уменьшился, поэтому оккупанты ищут новые способы "совершенствования" этой ужасной системы. Мы с командой Save Ukraine обнаружили доказательство того, что они перешли к методам, которые иначе как торговлей детьми не назовешь", – написал он.

Каталог для "продажи" украинских детей

На спешно созданном врагом сайте можно выбрать себе ребенка по фото с открытыми лицами. Россияне описывают похищенных украинцев как товар: "послушный", "спокойный" и тому подобное. Более того, отфильтровать детей можно не только по полу, но и по цвету глаз и волос.

Данные и фото несовершеннолетних собрало так называемое министерство образования и науки "ЛНР".

"То, как они описывают наших украинских детей, не отличается от каталога рабов. Это настоящая торговля детьми в XXI веке, которую мир должен немедленно остановить", – отметил Кулеба.

По его словам, большинство детей в этом каталоге родились до оккупации Луганщины и имели украинское гражданство. Родители некоторых из них были убиты именно оккупационными властями, а другим просто сделали российские документы, чтобы легализовать похищение.

"Когда россияне на переговорах требуют списки похищенных украинских детей, им достаточно просто передать базу с сайта их же Луганского "министерства образования". Вся доказательная база их преступлений – прямо на их официальных ресурсах", – пишет основатель Save Ukraine.

Он заверил, что организация сделает все, чтобы спасти этих детей, вернуть им дом, семью и страну.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно киберспециалисты Главного управления разведки нашли новые доказательства массового похищения россиянами украинских детей с временно оккупированных территорий. Это стало возможным благодаря доступу к сервисам так называемого правительства Крыма.

Созданная в рамках инициативы Bring Kids Back UA Международная коалиция за возвращение украинских детей призвала государство-агрессора Россию без всяких условий и проволочек вернуть похищенных несовершеннолетних. У соответствующего совместного заявления есть 40 подписантов (38 стран и две организации).

