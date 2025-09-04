'Преднамеренное нападение на мир': в ЕС резко отреагировали на атаку России по гуманитарной миссии по разминированию под Черниговом

В Европейском Союзе признали, что атака российских захватчиков против работников гуманитарной миссии по разминированию на территории Киселевской общины недалеко от Чернигова является нарушением норм международного права. Соответственно, власти Евросоюза обещают "привлечь виновных к ответственности".

Об этом сообщила верховный представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас. Она добавила, что страны Европы "остаются непоколебимыми в поддержке Украины".

Реакция Европы на очередное военное преступление России

"Гибель датских гуманитарных работников в результате ракетного удара подчеркивает жестокость войны России в Украине. Атаки на гуманитарные миссии являются серьезным нарушением международного права. ЕС привлечет виновных к ответственности", – в частности, подчеркнула Каллас.

Министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен заявил, что он был "шокирован российской атакой" по гуманитарной миссии.

"Решительно осуждаем все акты агрессии против гуманитарных работников.Это еще одно доказательство того, что Путин не намерен прекращать свою незаконную войну", – сказал он.

Аналогично высказалась еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Она назвала этот удар оккупантов "очередной жестокой атакой России на гражданские объекты в Украине".

"Это преднамеренное нападение на мир и восстановление. ЕС поддерживает Украину ради безопасности, достоинства и европейского будущего", – отметила она.

Отреагировало на новое военное преступление россиян и МИД Литвы. Ведомство передало России очередную ноту протеста из-за атак по Украине.

"Сегодня Литва передала России ноту протеста по поводу продолжения жестоких бомбардировок Украины. Каждый день Москва продолжает свой путь жестокости, кровопролития и террора, не проявляя никакого интереса к миру. Литва будет продолжать поддерживать Украину", – отметили в министерстве.

Что говорят люди в Европе

Интересно – в вышеприведенных и других аналогичных заявлениях нет обычных дипломатических штампов о "большой обеспокоенности" и "решительном осуждении". Тем не менее, европейские пользователи сети в комментариях к этим заявлениям требуют "прекратить осуждать действия России и вместо этого принять соответствующие меры.

По мнению многих людей российские захватчики и их главарь в Кремле позволяют себе любые военные преступления именно из-за "отсутствия решимости со стороны ЕС и Дании".

Также интересно мнение, которое распространяется среди датчан, что нападение российских оккупантов на гуманитарных работников – "это их трусливая реакция на обещание Дании", что производство топлива для новой украинской ракеты "Фламинго" будет происходить именно в Дании.

Напомним, что именно этими ракетами 30 августа Силы обороны Украины поразили заставы и патрульные катера ФСБ в оккупированном Крыму, вблизи Армянска.

Что предшествовало

Датский совет по делам беженцев (DRC) подтвердил, что один из его объектов гуманитарного разминирования в Украине был поражен российской ракетой. В результате атаки погибли два человека, еще восемь получили ранения.

В DRC заявили, что сейчас своей первоочередной задачей считают обеспечение неотложной медицинской помощи раненым и поддержку их семей и семей погибших "в это невероятно сложное время".

"На момент удара команда DRC проводила чисто гражданскую гуманитарную деятельность – работала над разминированием взрывоопасных остатков войны с целью защиты общин и обеспечения безопасного доступа к важной инфраструктуре, сельскохозяйственным угодьям и домам. Поэтому удар по гражданской гуманитарной операции является серьезным нарушением международного гуманитарного права", – отметили в организации.

Отдельно в DRC отметили, что "несмотря на риски и вызовы, наши команды по разминированию продолжат выполнять в Украине свою, жизненно важную работу".

Как сообщал OBOZ.UA, отреагировало на собственное преступление и министерство обороны РФ, которое правильнее было бы называть министерством войны. Оно довольно цинично заявило, что якобы российская армия поразила вблизи Чернигова не гуманитарную миссию, а"10 боевиков и 8 автомобилей с пусковыми установками БПЛА".

