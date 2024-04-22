Предназначенный для VIP-персон: разведка Британии рассказала, зачем в России создали подразделение 'Барс Каскад'

В специально созданное подразделение ВС РФ "Барс Каскад", которое действует вдали от фронта и участвует в операциях с БПЛА, с октября 2022 года вошли по меньшей мере десять членов партии диктатора Владимира Путина "Единая Россия" и сыновья кремлевских VIP-персон. Зачисление в "Барс Каскад", вероятно, позволит элите РФ обойти требование воевать, в то же время снискав благосклонность Кремля.

Об этом говорится в сводке разведки Великобритании, обнародованной 22 апреля. В ведомстве указали, что муж известного российской блогера Елены Блиновской присоединился к военной кампании РФ против Украины, пытаясь не допустить заключения Блиновской в тюрьму по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

16 апреля 2024 года Алексей Блиновский был сфотографирован во время службы в "Барс Каскад" недалеко от границы с Украиной.

Сообщается, что это подразделение основал заместитель председателя Госдумы РФ по обороне Дмитрий Саблин.

Подразделение в основном участвует в операциях с беспилотниками, как правило, вдали от линии фронта.

Оно активно с октября 2022 года, и в нее вошли как минимум десять членов "Единой России" и сыновья кремлевских VIP-персон.

Зачисленным в "Барс Каскад" VIP-персонам предоставляются дополнительные средства защиты, указали в британской разведке.

"Зачисление в "Барс Каскад", вероятно, позволит деятелям российской элиты обойти установленные законом требования российской военной службы с гарантированной безопасностью и потенциально снискать благосклонность Кремля. Дело Блиновского – первый зарегистрированный случай, когда человек присоединился к отряду, чтобы помочь члену семьи избежать тюрьмы", – говорится в сводке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в британской разведке указали, что войска РФ достигли медленного прогресса в районе города Часов Яр на Бахмутском направлении. Оккупанты надеются захватить его уже к 9 мая.

Напомним также, начальник ГУР Кирилл Буданов предупредил, что Украину в мае-июне ждет достаточно тяжелая ситуация, причем не только на передовой. По его словам, РФ будет использовать комплексный подход в попытке добиться своих целей. В то же время угрозы повторного наступления на Киев, по словам Буданова, нет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!