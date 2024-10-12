'Представил детали Плана победы': Зеленский подвел итоги визита на Запад и рассказал о следующих шагах. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итог своих зарубежных визитов и встреч с иностранными партнерами. Он посетил Лондон, Париж, Рим и Берлин, где представил детали Плана победы, который должен надежным мостом к Саммите мира и заставить Россию завершить войну.

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Результаты поездок он опубликовал в Telegram. В ходе встреч с партнерами обсуждались также оборонные пакеты, которые в скором времени помогут нашим воинам на фронте и будут оберегать наши города.

"Оборонительные пакеты для защиты, ПВО, инвестиции в производство дронов и другого оружия в Украине – это результаты визита в Лондон, Париж, Рим и Берлин.

Представил нашим партнерам подробности Плана победы. Теперь будем работать на уровне команд, чтобы сделать наши шаги на фронте и дипломатии максимально сильными.

Наша общая задача – приблизить справедливый мир для Украины и всей Европы", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, находясь в Париже, Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает прекращение боевых действий в обмен на западные гарантии. Это дезинформация от российских СМИ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 11 октября в Берлине провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Это была уже четвёртая их встреча в течение текущего года.

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