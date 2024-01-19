Премьер Болгарии: нам не нужен какой-либо другой мир в Украине, кроме справедливого и честного

Премьер-министр Болгарии Николай Денков подчеркнул, что Украина борется не только за свою независимость и территориальную целостность, но и за Европу. Мир в Украине после войны с Россией должен быть справедливым и основываться на международном порядке.

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Об этом глава болгарского правительства сказал в интервью CNBC во время Всемирного экономического форума в Давосе в четверг, 18 января. В то же время, он отметил, что Европа должна быть "единой, чтобы быть сильной".

Отвечая на вопрос журналиста, как европейские лидеры могут убедить премьера Венгрии Виктора Орбана в том, что необходимо поддержать Украину, Денков сказал, что для этого нужно использовать "логические аргументы".

Одним из таких аргументов является то, что начатая Россией война в Украине должна как можно быстрее закончиться, но на справедливых условиях, а не на требованиях Москвы.

"Нам не нужен другой мир, кроме справедливого, честного и соответствующего международному порядку. Только так он может быть стойким. Когда Венгрия будет изолирована в этом процессе, это, в первую очередь, создаст проблемы для Венгрии, а не только для Европы. Поэтому я считаю, что государствам, расположенным на восточном фланге, в частности Венгрии, выгодно быть вместе в этом вопросе", – подчеркнул Денков.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Болгарии отметил, что военно-промышленный комплекс страны работает 24 часа 7 дней в сутки, и основная часть производства идет в Украину. Передача оружия и боеприпасов происходит напрямую или через третьих лиц.

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