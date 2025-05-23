Преодолевают 40 км и попадают точно в цель: в Украине провели испытания новых дронов-камикадзе. Фото

В Украине начали испытания новых ударных дронов-камикадзе самолетного типа. Новые беспилотники продемонстрировали способность преодолевать дистанцию более 40 километров и точно имитировать попадание в цель.

Видео дня

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своем аккаунте в Facebook в пятницу, 23 мая. По словам главы ведомства, было проведено первое из трех масштабных испытаний ударных беспилотников для Сил обороны.

"Беспилотники – один из ключевых инструментов в борьбе с врагом, поэтому мы в рамках кластера военных инноваций Brave1 постоянно создаем решения, которые меняют ситуацию на поле боя. Только что провели первое из трех масштабных испытаний ударных дронов-камикадзе самолетного типа. Многие из разработок продемонстрировали способность преодолевать дистанцию более 40 километров и точно имитировать заход на цель", – проинформировал он.

По словам Федорова, Украина стремится создать систему, которая не позволит войскам России накапливать ресурсы, доставлять технику или разворачивать ПВО. Беспилотники станут основным инструментом для уничтожения логистики, складов и техники врага.

"После первого тестирования команды получат фидбек в защищенном чате Brave1 Chat и усовершенствуют решение до следующего полигона", – добавил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, инженерная компания Rovertech из государственного кластера военных разработок Brave1 представила мобильного многоразового робота-разминировщика "Змей" v1.2. Аппарат уже применяют как в боевом разминировании на передовой, так и в гуманитарных миссиях на деоккупированных территориях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!