''Преступления оккупантов не останутся безнаказанными'': в ЕС пообещали наказать Россию за теракт в Днепре

В Европейском союзе пообещали не оставить без наказания военные преступления путинских оккупантов против украинского народа. Там заявили, что за действия страны-агрессора России против мирных украинцев все ответственные понесут наказания.

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Об этом написал на своем аккаунте в Twitter глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель вечером 15 января. Так европейский дипламат отреагировал на нечеловеческий удар российских войск по многоэтажке в Днепре.

Военное преступление России унесло жизни по меньшей мере 30 днепрян, спасатели продолжают искать людей под завалами.

Агрессию страны-террориста против украинского государства Боррель назвал бесчеловечной. Также он заверил, что Европейский союз продолжить поддерживать Украину в ее борьбе с полномасштабным вторжением РФ.

"Бесчеловечная агрессия России направлена непосредственно против гражданских лиц, в том числе детей. Эти преступления не останутся безнаказанными. ЕС будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – написал он.

Ранее наказать Россию за теракт в Днепре и лучше вооружить Украину призвали в Польше, Канаде и Эстонии. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Кремль необходимо остановить как можно скорее, иначе преступления против украинцев будут продолжаться.

А глава правительства Эстонии Кая Каллас призвала привлечь страну-агрессор к ответственности за ракетную атаку на Днепр. Политик заявила, украинской армии нужно передать больше оружия, в первую очередь систем ПВО и танков.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что атаки России на жилые дома в Украине совершенно неприемлемы. Он пообещал впредь поддерживать украинский народ.

Как сообщал OBOZREVATEL, OSINT-сообщество Molfar установило имена лиц, ответственных за реализацию теракта в Днепре. Среди них командиры экипажей, летчики, технические сотрудники, штабные работники и просто аффилированные лица – в общей сложности 44 человека. Все фамилии преступников – в материале.

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