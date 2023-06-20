Превращается в 'драматический детектив': в ГУР прокомментировали ситуацию с передачей Россией пленных Венгрии

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что после передачи российской стороной украинских военнопленных в Венгрию, их не уволили. Более того, доступа к ним у украинской стороны нет, а эта история превращается в "драматический детектив".

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Об этом Юсов рассказал в эфире Радио Свобода. По его словам, Украина имеет предварительный список военнопленных, переданных Венгрии, однако подтвердить их не может.

"Есть информация, в частности от родственников нескольких пленных, что на самом деле они не были освобождены все это время. Они находились в условиях под наблюдением, контакт и связь была ограничена. Связь с родными в присутствии третьих лиц, лимитированная", – сказал он.

Представитель ГУР отметил, что подтвердить списки переданных пленных должен был Международный комитет Красного Креста, а им информацию должна была предоставить РФ, являющаяся подписантом всех соглашений, в частности Женевской конвенции.

При этом минобороны страны-террориста не подтверждало факт передачи.

"Имеем дело с каким-то очень странным случаем, мягко говоря. Как и во многих других случаях, когда речь идет о международном праве и государстве-агрессоре. Мы ждем официальных подтверждений, доступа к, вероятно, 11 украинским защитникам. [… ] То, что мы вообще обсуждаем эту ситуацию, очень обидно. Потому что событие, которое могло бы быть абсолютно положительным, превращается в какой-то драматический детектив с очень ощутимым политическим подтекстом. В первую очередь со стороны проводящей ИПСО России", – пояснил Юсов.

Кроме того, он рассказал, что украинской стороне было известно о российской спецоперации по передаче украинских военнопленных Венгрии еще до официальных заявлений. В этой связи Киев давал запросы о подтверждении или опровержении этой информации, но Будапешт отрицал факт операции в целом.

"До того момента, пока информация не стала публичной в СМИ, потом ее не обнародовала в одностороннем порядке РПЦ и только потом представители венгерского правительства действительно начали достаточно разную информацию предоставлять. Сначала говорили, что они военнопленные, потом, что они – свободные люди, что они сами обратились. Но мы понимаем, что это не так. Был запрос со стороны Венгрии, конкретно по военнопленным. Этому является подтверждение, в том числе документально", – рассказал Юсов.

8 июня в РПЦ заявили, что передали Венгрии 11 украинских военнопленных закарпатского происхождения без согласования с Украиной. Там сказали, что передача якобы состоялась по просьбе венгерской стороны.

В МИД Украины заявили, что украинское правительство не было информировано о переговорах между венгерской и российской сторонами по освобождению пленных украинских бойцов. В ведомство вызвали временного поверенного Венгрии для разъяснения ситуации.

В то же время венгерский вице-премьер-министр Жолт Шемьен подтвердил заявление РПЦ. Он отказался сообщать подробности, ссылаясь на "интересы дела и народа". Чиновник отметил, что это жест РПЦ по отношению к Венгрии, а указанные люди "обязаны ей своей свободой".

Но после этого в правительстве Венгрии открестились от передачи стране одиннадцати украинских военных, находившихся в плену у страны-агрессора России. Там заявили, что это якобы могла быть инициатива вице-премьера Жолта Шемьена, о которой не знали другие чиновники.