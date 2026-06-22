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Превратили "Град" в кратер: украинские военные поразили вражескую РСЗО во время перезарядки. Видео

Катя Поплюйко
War
2 минуты
4,0 т.
Превратили 'Град' в кратер: украинские военные поразили вражескую РСЗО во время перезарядки. Видео
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Украинские военные продолжают обнаруживать и уничтожать вражескую технику оккупантов даже в самых отдалённых укрытиях. Недавно целью наших бойцов стала реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" и склад боеприпасов россиян.

После ювелирной работы место, где было замаскировано вооружение, превратилось в кратер. Видео опубликовали в Telegram-канале батальона беспилотных систем 60 ОМБР в составе 3 АК.

Украинские дроны продолжают уничтожать технику РФ

Операторы Fatum с помощью дронов ежедневно превращают технику и вооружение российских захватчиков в металлолом. На этот раз они "обнаружили и взорвали замаскированную РСЗО "Град" вместе со складом боеприпасов к ней, оставив от укрытия лишь кратер".

Место, где было замаскировано вооружение, превратилось в кратер.

Впрочем, на этом активность защитников не закончилась, ведь пилоты подразделения "Тройка" уничтожили еще два склада боеприпасов, пушку, миномет и легкобронированную технику.

Украинские дроны продолжают уничтожать технику РФ.
Дронары обнаружили и взорвали замаскированную РСЗО «Град».

Кроме того, они поразили вражеского пехотинца с помощью дрона, который был заранее установлен в засаде.

Украинские дроны продолжают уничтожать технику РФ.
Дронары обнаружили и взорвали замаскированную РСЗО «Град».

Напомним, бойцы подразделения БпАК Национальной гвардии Украины поразили российский зенитно-ракетный комплекс С-300В. В частности, под удар попала пусковая установка 9А82, которая помогает врагу прикрывать свою технику и личный состав.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские военные уничтожили вражескую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепьок". Очередную вражескую цель обнаружили 18 апреля на временно оккупированной территории Запорожской области.

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