Превратили в металлолом: нацгвардейцы уничтожили еще два российских "танка-сарая" на Лиманском направлении. Видео

На Лиманском направлении войска Российской Федерации применяют "танки-сараи" – эту технику оккупанты со всех сторон закрывают металлическими листами в попытке защитить от беспилотников. Воины Национальной гвардии Украины сняли на видео уничтожение еще двух таких "трансформеров".

Умелым операторам FPV-дронов дополнительная защита российских танков не помешала. Они нашли уязвимое место – переднюю часть корпуса – и попали точно в цель. Соответствующей видеозаписью 22 мая поделился в Telegram командующий НГ Украины Александр Пивненко.

Он отметил: эффективная работа подразделений Нацгвардии по уменьшению количества бронетехники противника дает хорошие результаты.

На ролике продемонстрирована работа 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж". Она была сформирована в рамках кампании "Гвардия наступления".

В целом за прошедшие сутки (21 мая) по линии фронта нацгвардейцы уничтожили один танк, четыре ББМ, семь единиц автомобильной техники, два склада БК, семь артиллерийских систем врага.

Кадры уничтожения еще одного "танка-сарая" воинами НГУ можно найти по ссылке.

Как писал OBOZ.UA, согласно официальной статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 21 мая Силы обороны "отминусовали" 1300 военнослужащих российской армии (убитыми и ранеными).

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