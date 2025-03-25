Превратили в металлолом: Силы беспилотных систем вывели из строя северокорейскую САУ на Донецком направлении. Видео

Украинские военные продолжают наносить значительные потери армии РФ по всей линии фронта. Бойцам из Сил беспилотных систем в Донецкой области удалось превратить в металлолом очередную северокорейскую САУ М-1978 "Коксан".

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Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Там добавили, что уничтоженная САУ является одной из самых дальнобойных ствольных артиллерийских систем, находящихся на вооружении ВС РФ.

"Операторы 413-го батальона "Рейд" СБС обнаружили и поразили вражескую САУ М-1978 "Коксан" на Донецком направлении. За последний месяц это уже пятая такая установка, выведенная из строя подразделениями Сил беспилотных систем", – говорится в сообщении.

В ОСГВ "Хортица" отметили, что с начала полномасштабного вторжения страны-агрессорки России украинские защитники уничтожили более 25 тыс. артсистем противника. В результате недостатка собственной ствольной артиллерии путинская армия использует "Коксаны", переданные Северной Кореей.

Что известно о САУ М-1978 "Коксан"

М-1978 Коксан – северокорейская самоходная артиллерийская установка с пушкой калибром 170-мм и дальностью стрельбы до 60 км. Это оружие является наиболее дальнобойной ствольной артиллерийской системой Корейской Народной Армии. Дальность стрельбы с обычным осколочно-фугасным снарядом составляла 40 км, а с активно-реактивным снарядом на расстояние до 60 км.

14 ноября 2024 г. в России заметили корейские дальнобойные САУ M1989 Koksan. Также движение сопротивления "Атеш" заявляло об обучении российских артиллеристов на северокорейских самоходных артиллерийских установках.

Напомним, 21 марта Воздушные силы ВСУ успешно поразили район сосредоточения подразделений 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103 мотострелкового полка ВС РФ. Оккупанты находились в тайнике и подвале укрытия во временно оккупированном Торецке Донецкой области. Место размещения сил российской армии было полностью разрушено.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 марта Воздушные силы ВСУ также нанесли успешный удар по пункту управления российского пограничного залога в селе Глотово Белгородской области РФ. В результате поражения были уничтожены средства связи и другое техническое оборудование врага.

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