Превратили в металлолом: украинские пограничники поразили замаскированную вражескую БМП в окрестностях Волчанска. Видео

Украинские пограничники поразили замаскированную вражескую БМП в окрестностях Волчанска на Харьковщине. В результате эффектного удара техника оккупантов превратилась в груду металлолома.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГПСУ. Так, в окрестностях города Волчанска пограничная аэроразведка обнаружила замаскированную БМП противника.

Эту информацию передали артиллеристам бригады "Стальная граница". Они же нанесли эффектное огневое поражение по бронированной машине противника, в результате чего та была "демилитаризована".

"Волчанск, окрестности города: пограничники бригады "Стальная граница" поразили замаскированную вражескую БМП", – говорится в сообщении.

Напомним, Силы специальных операций ВС Украины провели зачистку позиций российских оккупантов в Харьковской области. В результате были уничтожены захватчики, некоторых взяли в плен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области в районе Волчанска украинские защитники держат оборону, враг не может выбить наши войска с позиций в городе и его окрестностях.

Ранее сообщалось, что украинские защитники остановили активное продвижение российских захватчиков и на некоторых участках вернули себе более выгодные позиции. Оккупанты, чтобы продолжать активные действия, вынуждены подтягивать резервы. Враг несет значительные потери.

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