Превратили в металлолом: в Донецкой области украинские минометчики уничтожили колонну бронетехники врага. Видео

В Донецкой области украинские минометчики уничтожили колонну бронетехники и остановили штурмовую группу армии РФ на подступах к позициям Сил обороны. Попытки оккупантов прорваться оказались тщетными.

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Отличную точность показали бойцы 5-го отдельного отряда Центра специального назначения НГУ "Омега". Они сообщили, что их минометчики превратили вражескую технику в кучу металлолома.

"Колонна вражеской бронетехники с десантом пыталась прорваться на позиции Сил обороны, но слаженные действия минометчиков 5-го ОЗСП "ОМЕГА" превратили ее в кучу металлолома", – говорится в сообщении.

После точных ударов украинских защитников российские военные начали разбегаться в разные стороны. Но потом они погрузились в уцелевший БТР, чуть не забыв своего подбитого товарища.

Напомним, что Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1250 российских кафиров. Также была обезврежена 431 единица их военной техники и вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Третьей штурмовой бригады нанесли точные удары по вражеской технике в Харьковской области. Под прицелом FPV-дронов оказались российские грузовики "Урал" и "КамАЗ", после чего операторы БПЛА атаковали БТР.

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