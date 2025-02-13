ВСУ обезвредили еще 1250 захватчиков и 17 танков врага – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1250 российских оккупантов. Также обезвредили 431 единицу их военной техники и вооружения.

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По состоянию на 13 февраля 2025 года общие потери личного состава войск страны-агрессора в войне против нашей страны достигают 854 280. Обновленные данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили шесть российских крылатых ракет (всего 3063) и 153 беспилотника оперативно-тактического уровня (25 072).

На земле воины отминусовали 58 вражеских артиллерийских систем (всех 23 034), 23 боевые бронированные машины (20 894), 17 танков (10 040), две РСЗО (1278) и два средства ПВО (1063).

Кроме того, бойцы сожгли еще 168 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 37 096), две – спецтехники (3744) захватчиков.

С начала полномасштабной войны Силы обороны также сбили 370 самолетов и 331 вертолет, потопили 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Третьей штурмовой бригады нанесли точные удары по вражеской технике на Харьковщине. Они уничтожили БТР, а также грузовики "Урал" и "КамАЗ" оккупантов.

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